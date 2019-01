CDU-Vize Thomas Strobl: Datenschutz verstärkt an Schulen lehren

Das Landeskriminalamt NRW wusste am Donnerstag Bescheid, das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundeskanzleramt wurden in der Nacht zu Freitag informiert. Nur Innenminister Horst Seehofer (CSU) erfuhr offenbar erst am nächsten Morgen, dass nicht-öffentliche, zum Teil sehr private Daten von hunderten...