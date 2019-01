Deutsche Wirtschaft: Bei Kohleausstieg Milliardenbelastungen

Berlin Vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt zum Kohleausstieg haben Spitzenverbände der Wirtschaft vor weiter steigenden Strompreisen und Milliardenbelastungen für Unternehmen gewarnt. In einem der dpa vorliegenden Brief der Verbände BDA, BDI und DIHK an Kanzlerin Angela Merkel heißt es, zusätzliche Mittel für die Strukturentwicklung vom Kohleausstieg betroffener Regionen seien richtig. "Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass ohne international wettbewerbsfähige Strompreise die Ansiedlung von Industrie in den Kohlerevieren und darüber hinaus erschwert oder gar unmöglich wird."

