Premierministerin May präsentiert Vorstellungen zum Brexit

London Die britische Regierungschefin Theresa May will heute eine Erklärung über das weitere Vorgehen zum EU-Austritt vorlegen. Dass sie einen konkreten Vorschlag macht, wie der gescheitere Brexit-Deal eine Mehrheit im Parlament bekommen könnte, ist nicht zu erwarten. Wahrscheinlicher ist, dass May einen Fahrplan für die Konsensfindung vorlegt. Am Ende könnten Nachverhandlungen mit Brüssel nötig sein, denen die EU zustimmen müsste. Erst dann könnte erneut über den Deal abgestimmt werden. Das mit der EU ausgehandelte Abkommen war in der vergangenen Woche im Parlament abgelehnt worden.

