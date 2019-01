Berlin Das Bundeskabinett will am Vormittag Verbesserungen der Bafög-Hilfen für bedürftige Studenten und Schüler auf den Weg bringen. Diese jungen Menschen sollen mehr Geld erhalten. Außerdem sollen mehr Schüler und Studenten gefördert werden - also auch Kinder von Eltern, die etwas mehr Einkommen haben als durch die heutige Bafög-Grenzen markiert. Bildungsministerin Anja Karliczek stellt sich dazu anschließend den Fragen der Abgeordneten im Bundestag.

