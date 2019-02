INF-Vertrag: USA wollen offenbar aus Abrüstungsabkommen aussteigen

Schon an diesem Freitag soll es so weit sein: Die USA wollen ankündigen, dass sie aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen aussteigen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Am Donnerstag informierten die Vereinigten Staaten demnach die Verbündeten in der Nato über ihr Vorhaben. Im Militärbündnis wurde geplant, die US-Entscheidung nach der Bekanntgabe so schnell wie möglich mit einer Erklärung zu unterstützen.

Eine offizielle Bestätigung für die geplante US-Ankündigung gab es in der Nacht zum Freitag zunächst nicht. Außenminister Mike Pompeo lud Medienvertreter allerdings für 14.30 Uhr deutscher Zeit zu einer Erklärung ins State Department in Washington ein.

Die USA werfen Russland den Bruch des Abkommens vor

Die USA sehen es als erwiesen an, dass Russland den Vertrag durch neue Marschflugkörper mit der Bezeichnung 9M729 (Nato-Code: SSC-8) bricht. Nach Angaben der US-Regierung haben diese Raketen eine Reichweite von mehr als 2500 Kilometern – und wären damit laut des INF-Vertrags verboten. Mit dieser Reichweite könnte Russland nahezu jede europäische Hauptstadt treffen.

Washington hatte Moskau deswegen ein Ultimatum von 60 Tagen gesetzt, um die Zerstörung der Marschflugkörper zuzusagen. Diese Frist läuft am Samstag ab.

INF-Vertrag – darum geht es

1987 schlossen die USA und die damalige Sowjetunion den INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme

INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces

Der Vertrag verpflichtet beide Seiten zum Verzicht auf landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern

Auch die Produktion und Tests solcher Systeme ist durch den Vertrag verboten

Russland hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass die Marschflugkörper nicht vernichtet werden. Die Vorwürfe der USA seien haltlos.

Statt der von den USA angenommenen Reichweite der Raketen von etwa 2600 Kilometern hätten die Marschflugkörper nur eine Reichweite von unter 500 Kilometern. Das wäre laut des INF-Vertrags erlaubt.

Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass Russland in der Auseinandersetzung doch noch einlenkt.

Das bedeutet ein Aus des INF-Vertrags für Europa

Für Europa wäre das Aus für den INF-Vertrag hochbrisant. Als Folge käme es wohl zu einer Diskussion über eine mögliche atomare Aufrüstung in Europa. Nach Auffassung von Militärs ließen sich nämlich nur so langfristig ein strategisches Gleichgewicht und Abschreckung sichern.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wich zuletzt der Frage aus, ob die Aufkündigung des Vertrages durch die USA eine Stationierung von zusätzlichen amerikanischen Atomwaffen in Europa zur Folge haben könnte.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich im Fall eines Ausstiegs der USA aus dem INF-Abkommen bereits gegen einer Stationierung landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen in Deutschland und Europa ausgesprochen. (dpa/sdo)