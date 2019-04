Halbnackte Femen-Aktivistinnen stören Minister Spahn

Meldorf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist bei einem Auftritt in Meldorf in Schleswig-Holstein von zwei halbnackten Femen-Aktivistinnen überrascht worden. Aus Protest gegen eine von Spahn geplante Studie zu seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen bewarfen die jungen Frauen den CDU-Politiker am Abend mit Papierschnipseln, wie auf einem Video zu sehen ist. Spahn reagierte gelassen: "Bei mir kommt ihr mit Ausziehen nicht so weit", sagte der Minister, der mit einem Mann verheiratet ist, unter dem Gelächter des Publikums.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder