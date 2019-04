Schottische Regierungschefin will Unabhängigkeitsreferendum

Edinburgh Die Regierungschefin Schottlands, Nicola Sturgeon, will noch vor der nächsten Parlamentswahl ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Es solle eine Wahl zwischen dem Brexit und "einer Zukunft für Schottland als unabhängige europäische Nation" werden, sagte Sturgeon. Sie wolle dafür die notwendige Gesetzgebung in die Wege leiten. Das Regierungssystem in London diene den Interessen ihres Landes nicht. Bei einem ersten Referendum über die Unabhängigkeit 2014 hatte eine knappe Mehrheit der Schotten gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich gestimmt.