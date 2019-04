Explosionen nach Fund von Sprengstoffwesten in Sri Lanka

Colombo In einem Wohnhaus in Sri Lanka haben Polizei und Armee mehrere Sprengstoffwesten sowie Materialien zur Bomben-Herstellung gefunden. Nach der Razzia im Osten des Inselstaates gab es dort außerdem drei Explosionen und eine Schießerei, teilte die Polizei mit. Sieben junge Muslime seien festgenommen worden. Erst kurz zuvor hatte die Polizei über neue Anschlagspläne von Islamisten berichtet. Mehrere Reiseveranstalter bieten ihren Kunden kostenlose Stornierungen an. Bei den Anschlägen am Ostersonntag waren mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen.

