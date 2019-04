Trump steigt aus Internationalem Waffenhandelsvertrag aus

Washington US-Präsident Donald Trump will die Zustimmung der USA zum Vertrag über den Waffenhandel der Vereinten Nationen zurückziehen. Auf einer Veranstaltung der Waffenlobby-Organisation NRA unterzeichnete er einen Brief, in dem er den Kongress auffordert, den Ratifizierungsprozess zu beenden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind 100 Länder Teil des Vertrages. Er soll Waffenlieferungen über Grenzen hinweg einschränken und regulieren. Trump versprach den Waffenlobbyisten, das Recht auf Waffenbesitz nicht anzutasten.

