Umfrage: Grüne und SPD verlieren leicht in der Wählergunst

Berlin Die Grünen und die SPD sind im "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" im Vergleich zur Vorwoche in der Wählergunst leicht um je einen Prozentpunkt zurückgefallen. In der Emnid-Umfrage liegen die Grünen nun bei 18 Prozent, die Sozialdemokraten bei 17 Prozent. Unverändert kommen die Unionsparteien CDU und CSU gemeinsam auf 28 Prozent und die AfD auf 13 Prozent. Um je einen Punkt zulegen können die Linke mit nun 10 Prozent und die FDP mit 9 Prozent.