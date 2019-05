Britische Regierung weist Rücktrittsgerüchte über May zurück

London Die britische Regierung hat Spekulationen über einen unmittelbar bevorstehenden Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May zurückgewiesen. Es werde am Abend keine Erklärung der Premierministerin mehr geben, sagte eine Regierungssprecherin auf dpa-Anfrage. Ein einflussreicher Ausschuss der regierenden Konservativen Partei hatte heute über die Zukunft Mays beraten. Spekuliert wurde, der Ausschuss könne die Regeln ändern, um ein baldiges Misstrauensvotum gegen May als Parteichefin und damit als Premierministerin zu ermöglichen.