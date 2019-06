Osnabrück Die Grünen-Politikerin Anna Kebschull hat überraschend die Landratswahl in Osnabrück gewonnen. Kebschull setzte sich in der Stichwahl mit rund 52 zu 48 Prozent gegen Amtsinhaber Michael Lübbersmann von der CDU durch. Sie wird damit nach Parteiangaben bundesweit die erste Landrätin von den Grünen. Bisher hätten nur zwei männliche Parteikollegen eine Landratswahl gewonnen - und zwar in Bayern. Seit Kriegsende kam der Landrat von Osnabrück bisher immer aus Reihen der CDU.

