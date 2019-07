Merkel bei Militärparade zum 14. Juli in Paris

Paris Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Paris an den traditionellen Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag teilgenommen. Mit Staatspräsident Emmanuel Macron und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs verfolgte sie auf einer Ehrentribüne an der Place de la Concorde die große Militärparade. Macron setzte mit der diesjährigen Parade ein Zeichen für das Europa der Verteidigung. Frankreich, Deutschland, Großbritannien und eine Reihe anderer EU-Staaten hatten im vergangenen Jahr einen neue Militärkooperation auf den Weg gebracht.