Greenpeace-Protest bei Amazon wegen Retouren-Vernichtung

Greenpeace-Aktivisten seilen sich am Gebäude von Amazon in Winsen ab. Sie errichten den Schriftzug „Für die Tonne“ auf dem Dach des Online-Händlers.

Greenpeace hat kurz vor Amazons „Prime Day“ ein Zeichen gegen die Vernichtung von Online-Retouren gesetzt. Umweltaktivisten kletterten am Sonntagabend auf das Gebäude des Online-Händlers in Winsen (Landkreis Harburg) und errichteten aus Versandkartons einen 27 Meter langen Schriftzug mit der Botschaft „Für die Tonne“.

Anlass für den Protest ist die Aktion „Prime Day“ am Montag und Dienstag mit Sonderangeboten für Amazon-Kunden, sagte Viola Wohlgemuth von Greenpeace. „Wir wollen auf die klimaschädliche Ressourcenvernichtung bei Amazon aufmerksam machen.“

Amazon-Retouren: Was passiert wirklich mit den Paketen?

Greenpeace zufolge gehen rund 30 Prozent aller Amazon-Retouren nicht wieder in den direkten Verkauf. Marktführer Amazon hatte dazu im Juni erklärt, die überwiegende Mehrheit der zurückgegebenen Produkte komme erneut in den Verkauf, gehe an Lieferanten zurück oder würde je nach Zustand an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Das Umweltministerium kündigte an, Regeln für die Vernichtung von Retouren erstellen zu wollen. Die Bundesbürger sind äußerst fleißig darin, Pakete zurückzusenden. Die Deutschen sind sogar Retouren-Europameister. Jede sechste Internetbestellung wird zurückgeschickt.

