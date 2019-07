Spricht sie übers Zittern? Angela Merkel stellt sich Journalisten

Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt am Freitag ihre Sommerpressekonferenz.

Die Bundeskanzlerin geht in ihren Sommerurlaub. Doch vorher stellt sich Angela Merkel in Berlin noch einmal den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Wichtige Themen dürften unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauers Berufung als Verteidigungsministerin und die Zukunft der großen Koalition sein. Nach ihren Zitter-Anfällen in der Öffentlichkeit wird es aber wohl auch um Merkels Gesundheit gehen.

Am Dienstag wurde Merkels bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vom Europaparlament zur künftigen EU-Kommissionschefin gewählt. Am Mittwoch übernahm überraschend CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Spitzenposten im Verteidigungsministerium.

Kramp-Karrenbauers Berufung stößt allerdings auf Vorbehalte. Bis vor wenigen Tagen hatte die CDU-Chefin einen Eintritt ins Kabinett noch abgelehnt. Oppositionspolitiker kritisieren, dass sie in Verteidigungsfragen unerfahren sei. Unterstellt wird auch, dass sie sich auf Kosten der Bundeswehr profilieren wolle. Kramp-Karrenbauer gilt derzeit als aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge von Merkel im Kanzleramt.

Kritik an Personalie Kramp-Karrenbauer

Spricht Merkel über Klimaschutz? Greta Thunberg in Berlin

Traditionell kommt die Regierungschefin im Sommer in die Bundespressekonferenz, um zu aktuellen Themen in der Innen- und Außenpolitik Stellung zu nehmen. Die Bundespressekonferenz ist der Verein der Korrespondenten, die über Bundespolitik berichten. Außenpolitisch dürften vor allem der Streit um die Seenotrettung im Mittelmeer und der Iran-Konflikt eine Rolle spielen.

Aber auch die Klimaschutz-Debatte wird wohl Thema sein: Parallel zu Merkels Auftritt wird Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einer Fridays-for-Future-Demonstration in Berlin erwartet. (dpa/epd/moi)