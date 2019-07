Morddrohung gegen „Monitor“-Chef Restle nach AfD-Kritik

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat wegen einer Morddrohung gegen einen Journalisten eine Strafanzeige gestellt. Hintergrund sind Beschimpfungen gegen den Leiter der WDR-Redaktion „Monitor“, Georg Restle. Er hatte sich am 11. Juli in einem Kommentar für die „Tagesthemen“ kritisch über die AfD geäußert.

So bezeichnete der Journalist die Partei damals als „parlamentarischen Arm“ der Identitären Bewegung – die AfD müsse als „rechtsextremistisch“ eingestuft werden, forderte er weiter.

Zum genauen Inhalt des Drohschreibens wurde zunächst nichts bekannt. Noch ist unklar, ob der WDR Anzeige gegen Unbekannt oder eine Person gestellt hat. „Das Schreiben ist dem Anschein nach dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen“, sagte eine WDR-Sprecherin in Köln. Die Staatsanwaltschaft Köln war am Freitag zunächst nicht erreichbar.

AfD-kritischer Kommentar von Georg Restle stößt auf Kritik

WDR-Intendant Tom Buhrow sagte zu dem Geschehen: „Dass es eine Morddrohung gegen einen unserer Journalisten gibt, entsetzt und erschüttert mich. Georg Restle ist ein ausgezeichneter investigativer Journalist, der die politische Landschaft in Deutschland kritisch begleitet.“

"Man mag vom #Verfassungsschutz halten, was man will. Aber wer A sagt, muss jetzt auch B sagen. Wer die '#Identitäre Bewegung' für rechtsextremistisch hält, kann die #AfD nicht mehr länger außen vorhalten" - @georgrestle kommentiert. (red) pic.twitter.com/9J0kGcpJdT — tagesthemen (@tagesthemen) July 11, 2019

Der AfD-kritische Kommentar von Restle war bei der angegriffenen Partei auf massive Kritik gestoßen. AfD-Chef Jörg Meuthen, sagte über Restle in einer Rede: „Es würde mich wirklich mal interessieren, was eigentlich geschehen würde, wenn sagen wir mal ein Georg Restle von der ARD oder ein Johannes Kahrs von der SPD hier in Cottbus auf diesem Platz ihre absurde Forderung nach einem Verbot der AfD und damit der einzigen wahren Opposition in diesem Land öffentlich wiederholen würden. Ich glaub’ ich weiß, was dann passieren würde, den würde ein mehrtausendfaches lautes „Haut ab“ entgegenschallen.“

Georg Restle reagiert auf Jörg Meuthen auf Twitter

Solches Rufen, so Meuthen, sei „auch die einzig richtige Antwort für solche abstoßenden Feinde der Demokratie und für Feinde der Freiheit der Meinung und der freien Meinungsäußerung. Mit uns nicht, mit uns nicht, ihr totalitären Schurken, mit uns macht ihr das nicht.“

Restle hatte darauf auf Twitter gekontert: „AfD-Bundessprecher außer Rand und Band: „Totalitärer Schurke“ und „abstoßender Feind der Demokratie“, nennt mich @Joerg_Meuthen beim #AfD-Wahlkampfauftakt in #Cottbus. Zeigt erneut: „Gemäßigt“ ist da (schon lange) nichts mehr.“

AfD-Bundessprecher außer Rand und Band: "Totalitärer Schurke" und "abstoßender Feind der Demokratie", nennt mich @Joerg_Meuthen beim #AfD-Wahlkampfauftakt in #Cottbus. Zeigt erneut: "Gemäßigt" ist da (schon lange) nichts mehr. — Georg Restle (@georgrestle) July 14, 2019

Zu den Äußerungen Restles sagte der medienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin E. Renner: „Wer ein derartiges Agieren eines öffentlich-rechtlichen Senders gutheißt, den darf man wohl getrost als „linksradikal“ bezeichnen. In unserem Kampf für demokratische Institutionen prüfen wir derzeit weitere Schritte, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu ihrem Recht zu verhelfen.“

Der Verfassungsschutz hat die „Identitäre Bewegung“ jüngst als rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD geht indes gegen die Prüfung durch den Verfassungsschutz vor. Die Partei ist indes tief gespalten, die Kritik an den Alleingängen „Flügel“-Chef Björn Höcke wurde zuletzt immer lauter. (les/dpa)