Mehr Bafög für Schüler und Studenten

Berlin Bedürftige Studenten und Schüler bekommen mehr finanzielle Unterstützung vom Staat. Das sieht die Bafög-Reform vor, die zum heutigen 1. August in Kraft getreten ist. Der Höchstbetrag steigt in zwei Stufen auf 861 Euro im Monat. Außerdem sollen mehr junge Menschen die staatliche Leistung bekommen. Dafür wird eigenes Vermögen und auch das Einkommen der Eltern nicht mehr so streng angerechnet: Die Freibeträge werden schrittweise angehoben. Die Bundesregierung plant für die Aufstockung und Ausweitung des Bafög allein in dieser Wahlperiode mehr als 1,2 Milliarden Euro ein.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder