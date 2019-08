Schnellboote der iranischen Revolutionsgarde umkreisen den britischen Öltanker „Stena Impero“ in der Straße von Hormus.

London. Die USA erhalten im Persischen Golf Unterstützung von Großbritannien. London hat erklärt, an der Mission „Sentinel“ teilzunehmen.

Persischer Golf: Großbritannien nimmt an US-Mission teil

Großbritannien wird an der US-Mission „Sentinel“ (Wache) zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf teilnehmen. Das teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag in London mit. (dpa)