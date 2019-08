Maas fordert mehr Aufmerksamkeit für Klimawandel in der Arktis

Kanada Außenminister Heiko Maas hat bei einem Besuch in der kanadischen Arktis dazu aufgerufen, den dramatischen Folgen der Klimakrise in der Region mehr Aufmerksamkeit zu schenken. "Diese Menschen haben keine Chance, durch die Veränderungen ihres Verhaltens, einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass dem Klimawandel etwas entgegengesetzt wird. Das ist unsere Verantwortung", sagte er in Iqaluit, der Hauptstadt der arktischen Region Nunavut. Die Erderhitzung macht sich in der Arktis am deutlichsten bemerkbar.

