Boris Johnson will bestehenden Brexit-Deal nachverhandeln

Boris Johnson hat mehrfach versprochen, den EU-Austritt Großbritanniens – kurz Brexit – umzusetzen. Die Frage war bisher nur, wie er das anstellen will. In einem Brief an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk wurde Johnson nun deutlicher und will nachverhandeln.

In dem Brief forderte Johnson am Montagabend offiziell die Streichung der von der EU verlangten Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland. Anstelle des sogenannten Backstops stellte er andere „Verpflichtungen“ Großbritanniens in Aussicht. Womöglich will Johnson Details zu diesem Plan am Mittwoch und Donnerstag mit Angela Merkel und Emmanuel Macron besprechen.

Der britische Premierminister ist diese Woche in diplomatischer Mission in Europa unterwegs. Unklar ist jedoch, ob seine Gesprächspartner in Deutschland und Frankreich Johnson entgegenkommen. Die EU hat bisher Nachverhandlungen oder Änderungen am Brexit-Abkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union abgelehnt.

Brexit-Abkommen: Auch Großbritanniens Nachbar Irland lehnt Nachverhandlungen ab

Johnson telefonierte aber am Montagabend fast eine Stunde lang mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar, wie Regierungssprecher in London und Dublin mitteilten. Auch ihm sagte Johnson den Angaben zufolge, dass das Austrittsabkommen ohne Änderungen nicht vom britischen Parlament gebilligt werde.

Varadkar bekräftigte seinerseits, dass der Vertrag nicht mehr geöffnet werden könne. Johnson telefonierte darüber hinaus mit dem finnischen Regierungschef Antti Rinne, der derzeit den Vorsitz der EU-Länder führt. Inhaltlich war danach aber ebenfalls keine Bewegung erkennbar.

In seinem vierseitigen Schreiben an EU-Ratspräsident Tusk legte Johnson im wesentlichen bekannte Positionen dar. Der Backstop sei undemokratisch und schränke die staatliche Souveränität Großbritanniens ein; er stehe der künftigen Beziehung zwischen Großbritannien und der EU im Weg; und er könne die empfindliche politische Balance der im Karfreitagsabkommen für Irland festgelegten Friedensregelung schwächen, schrieb Johnson. Deshalb könne „der Backstop nicht Teil eines vereinbarten Austrittsabkommens“ sein.

Labour-Chef plant offenbar Revolte gegen Johnson

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist, die Kontrollen überflüssig macht. Für Nordirland sollen zudem teilweise Regeln des Europäischen Binnenmarkts gelten. Die Brexit-Hardliner in der Tory-Partei fürchten, dass Großbritannien durch den Backstop dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben könnte. Eine eigenständige Handelspolitik wäre so unmöglich.

Johnson schlägt vor, dass sich beide Seiten rechtlich verpflichten, keine Grenzkontrollen auf der irischen Insel einzuführen. Bis zum Ende einer Übergangsperiode sollen „alternative Vereinbarungen“ getroffen werden, die Kontrollen überflüssig machen und Teil eines künftigen Handelsabkommens wären. Für den Fall, dass dies nicht rechtzeitig gelingt, bringt Johnson ins Spiel, „konstruktiv und flexibel zu schauen, welche Verpflichtungen helfen könnten“.

Boris Johnson besucht Angela Merkel

Als nächstes will Boris Johnson diese Woche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris sprechen. Am Wochenende reist er zum G7-Treffen ins französische Biarritz.

Vorab besprach sich Johnson am Montag mit US-Präsident Donald Trump und unterrichtete ihn über den letzten Stand beim Brexit, wie die britische Regierung mitteilte. Das Weiße Haus teilte mit, Trump und Johnson hätten sich zudem über Handels- und Wirtschaftsfragen ausgetauscht. Trump habe seine große Freude darüber ausgedrückt, Johnson demnächst beim G7-Gipfel in Biarritz zu treffen.

Sollte Großbritannien nicht den aktuellen Brexit-Deal akzeptieren, droht ein ungeregelter Brexit. Und bei einem solchen Chaos-Brexit drohen wohl Lebensmittel- und Benzinengpässe. Während Großbritannien bei diesem Szenario wohl mit vielen Nachteilen zu rechnen hat, profitiert der Finanzplatz Frankfurt schon jetzt vom Brexit. Auch viele deutsche Kunden profitieren: Warum der Brexit Online-Shopping für Deutsche billiger macht. (dpa/ac)