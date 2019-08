Greta Thunberg plant mit Ankunft in New York am Dienstag

Stockholm Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rechnet damit, auf ihrer Segelreise über den Atlantik bereits am Dienstag in New York anzukommen. Kräftiger Wind treibe sie auf dem Transatlantik-Törn voran, schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Ihre Mitreisenden und sie gingen deshalb davon aus, irgendwann am Dienstagnachmittag oder -abend im Hafen North Cove Marina in Manhattan einzutreffen. Ein Team bringt Thunberg auf der "Malizia" nach New York. Thunberg will dort im September unter anderem am UN-Klimagipfel und an mehreren Klimaprotesten teilnehmen.