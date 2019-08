AfD-Mann Kalbitz war 2007 bei Neonazi-Aufmarsch in Athen

Bei der Landtagswahl in diesem Bundesland am 1. September dürften sich die Mehrheitsverhältnisse relativ deutlich ändern.

Berlin. Andreas Kalbitz ist der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg. Laut einem Bericht reiste er 2007 zu einem Neonazi-Aufmarsch in Athen.

Brandenburgs AfD-Vorsitzender und Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Sonntag, Andreas Kalbitz, soll im Jahr 2007 zu einem rechtsextremen Aufmarsch in Athen gereist sein und sich mit 13 anderen deutschen Rechtsextremisten in einem Hotel einquartiert haben – darunter auch der damalige NPD-Chef Udo Voigt.

Der „Spiegel“ berichtet von einem Dokument aus der deutschen Botschaft in Athen, das eine Verbindungsbeamtin des BKA in Athen verfasst haben soll.

In dem Dokument ist die Rede von „14 deutschen Neonazis“, die für einen Marsch der griechischen „Patriotischen Allianz“ am 27. Januar 2007 angereist waren, einem rechtsextremen Bündnis um die neonazistische Partei „Goldene Morgenröte“. Neben Voigt werden darin auch andere Führungsleute der NPD und des Parteinachwuchses aufgelistet.

Andreas Kalbitz distanziert sich im Rückblick von der Reise

Die Gruppe habe auf dem Balkon ihres Hotels „Solomou“ eine Hakenkreuzflagge aufgehängt, wie es weiter in dem Bericht aus der Botschaft heißt. In der Nacht warfen Unbekannte, die dem Dokument zufolge „der anarchistischen Szene zuzuordnen sind“, Molotow-Cocktails „in den Hoteleingang und auf den Balkon“.

Auf Anfrage des „Spiegel“ erinnert sich Kalbitz an die Reise: „Es ist zutreffend, dass ich vor 12 Jahren in Athen war“. Die Einladung sei über einen ausländischen Kontakt erfolgt. „Es gab verschiedene deutsche und andere internationale Besucher dieser Veranstaltung, neben der von Ihnen benannten ‘Reisegruppe’, wie auch in meinem Fall.“ Zu dem „Brandanschlag und Vorgängen darum herum“ könne er aber nichts sagen, da er nicht zugegen gewesen sei.

• Auch interessant: Landtagswahl in Brandenburg – Das sind die Aussichten

Im Rückblick distanziert sich Kalbitz von der Reise. „In der nachträglichen Bewertung dieser Veranstaltung war diese nicht dazu angetan, mein weiteres Interesse oder Zustimmung zu wecken, weder in der politischen Zielsetzung noch in der Zusammensetzung der Teilnehmer.“

Kalbitz schreibt dem „Spiegel“ außerdem, er sei „zu keinem Zeitpunkt Mitglied der NPD“ gewesen, habe sich dort nicht „engagiert“ und „keinerlei persönlichen Kontakt“.

Teilnahme am Sommerlager des rechtsextremen Vereins „Die Heimattreue Jugend“

Nach Recherchen der ARD und des RBB hatte Kalbitz zudem bereits 1993 an einem Sommerlager des rechtsextremen Vereins „Die Heimattreue Jugend“ teilgenommen haben. Auf Nachfrage sagte Kalbitz der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, er könne sich daran nach so vielen Jahren nicht erinnern. „Das ist Wahlkampfgetöse, fast 30 Jahre her und auch deshalb persönlich nicht rekapitulierbar“, sagte der AfD-Spitzenkandidat.

• Auch interessant: „Wahl-O-Mat“ Brandenburg – der Test für die Landtagswahl

„Ich habe Bezüge aus der Vergangenheit offen eingeräumt und nehme für mich in Anspruch, auch eine persönliche Entwicklung durchlaufen zu haben.“ Kalbitz hatte bereits zugegeben, dass er 2007 an einem Pfingstlager des Vereins „Heimattreue Deutsche Jugend“ teilgenommen hatte, der zwei Jahre später vom Bundesinnenministerium verboten wurde.

„Die AfD ist eine demokratische Partei und distanziert sich damit klar – wie ich auch – von Rechtsextremismus“, so Kalbitz. „Alles andere ist der fast schon hysterische Versuch der politischen Konkurrenz, Sachthemendefizite durch ein künstliches Feindbild zu kaschieren.“ (les/dpa)