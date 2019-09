Brandenburg-Wahl: Bundes-SPD sieht Ergebnis als Ansporn

Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt. Mit Spannung war erwartet worden, welche Partei als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht. SPD und AfD hatten sich im Wahlkampf ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Laut einer ersten Hochrechnung konnte die SPD trotz Verlusten ihren Platz als stärkste Kraft im Landtag im Potsdam verteidigen. Ob das Ergebnis der Brandenburg-Wahl für eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition ausreicht, ist noch unklar.

Alle Entwicklungen zur Brandenburg-Wahl im Newsblog:

Brandenburg-Wahl – Das Wichtigste in Kürze

Brandenburg hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt

Laut Hochrechnungen liegt die SPD deutlich vor der AfD

deutlich vor der Ob das Ergebnis für die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition ausreicht, ist noch nicht klar

Sonntag, 1. September: SPD bleibt stärkste Kraft – große Gewinne für AfD

Ursula Nonnemacher, Grünen-Spitzenkandidatin in Brandenburg (r., mit Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock), stellte am Abend klar, dass die Kohlepolitik zur roten Linie für eine Koaltionsbildung werden könnte. Foto: Patrick Pleul / dpa

20.59 Uhr: Für die Grüne-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher könnte das Thema Braunkohle zur roten Linie bei möglichen Koalitionsgesprächen in Brandenburg werden. „Wir möchten keine Fortsetzung der bisherigen Regierung mit grünen Stimmen“, sagte Nonnemacher am Sonntagabend in der ARD-Tagesschau. „Wir wollen keine neuen Tagebaue in Brandenburg aufschließen, und wir wollen, dass kein weiteres Dorf in Brandenburg abgebaggert wird. Ich denke, da liegen etwa die roten Linien.“

20.41 Uhr: Das Ergebnis der Brandenburg-Wahl ist aus Sicht der kommissarischen SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer ein Ansporn für kommende Wahlen. Ähnlich wie in Rheinland-Pfalz 2016 sei es der SPD in Brandenburg gelungen, in den letzten Wochen vor dem Wahltag kräftig zuzulegen, sagte Dreyer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

„Aus dem Ergebnis in Brandenburg können wir lernen, dass es total wichtig ist, bis zum Ende Haltung zu bewahren, auch in einer Situation der Zuspitzung klar zu bleiben und sozialdemokratische Themen zu betonen“, sagte Dreyer. Dabei sei es wichtig, sich nicht von Umfragen nervös machen zu lassen und geschlossen zusammenzuhalten. „Das wird uns auch eine Motivation in den kommenden Landtagswahlen sein.“

20.32 Uhr: In Brandenburg sind rund anderthalb Stunden nach dem Schließen der Wahllokale bereits 97,8 Prozent der abgegeben Stimmen ausgezählt. Das sind 3749 von 3835 Wahlbezirken.

20.15 Uhr: Trotz Verlusten bleibt die SPD in Brandenburg stärkste Kraft. Die AfD verdoppelt Stimmenzahl und kommt auf Platz zwei: Wie es in Brandenburg jetzt weitergehen könnte, lesen Sie hier.

19.47 Uhr: Der Generalsekretär der Brandenburger Christdemokraten hat von einem bitteren Wahlergebnis für die CDU gesprochen. „So haben wir uns das nicht gewünscht“, sagte Steeven Bretzer. „Offensichtlich haben Wähler ihre Stimme der SPD geliehen, um ein Erstarken der AfD zu verhindern.“

Die CDU sei sich der Verantwortung gegenüber ihren Wählern bewusst, die der Partei ihr Mandat gegeben haben. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagte er.

19.35 Uhr: Die Hochrechnungen zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg zeigen deutlich: CDU und SPD finden kein Rezept gegen die AfD. Warum das Schimpfen auf die AfD-Wähler nichts hilft – ein Kommentar.

19.24 Uhr: Auch Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, hat nach dem schwachen Abschneiden der Linkspartei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen den Kurs seiner Partei in Frage gestellt.

Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke. Foto: Britta Pedersen / dpa

„Offensichtlich werden wir nicht mehr als die erste Adresse der Ostinteressen-Vertretung angesehen“, sagte Bartsch unserer Redaktion. Insbesondere das Ergebnis in Brandenburg sei zutiefst ernüchternd. „Wir müssen ein paar Grundfragen zur Strategie in der Linken stellen und beantworten“, forderte er.

Auf die Frage, warum die Linke viele Wähler an die AfD verliere, sagte Bartsch: „Würde ich das wissen, hätte ich es vor der Wahl mitgeteilt.“ Die Ergebnisse zeigten, dass die permanente Fokussierung auf die AfD diese nur stark mache. Die Politik der Koalition in Berlin trage wesentliche Verantwortung für das Erstarken dieser Partei.

Zugleich setzte sich Bartsch für ein Bündnis mit SPD und Grünen auf der Bundesebene ein. „Das Ziel bleibt eine sozial gerechte, ökologische Politik durch ein Mitte-Links-Bündnis mit einer starken Linken“, sagte er.

19.13 Uhr: Kathrin Dannenberg, Spitzenkandidatin der Brandenburgischen Linken, zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht von dem Ergebnis ihrer Partei. „Wir haben Politik von oben gemacht, wir waren zu wenig in den Regionen, haben zu wenig mit den Menschen geredet. Das ist ein Thema, das wir verpasst haben und das wir zu spät begonnen haben“, räumte sie in der ARD ein. Was die soziale Frage und die soziale Spaltung betreffe, seien die Menschen nicht erreicht worden.

Grünen-Chef Robert Habeck freut sich über den Erfolg der Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg. Foto: Annette Riedl / dpa

18.55 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat sich sehr zufrieden über das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen geäußert. „Wenn man es einordnet in den größeren Rahmen, ist es ein fantastisches Ergebnis. Das stärkste Ergebnis in beiden Ländern, das wir je hatten“, sagte er am Sonntagabend im ZDF.

Das Ergebnis liege nun etwas unter den Umfragen der vergangenen Wochen, dies sei aber verständlich. In beiden Ländern seien potenzielle Grünen-Wähler zu den Regierungsparteien CDU beziehungsweise SPD gewechselt, um zu verhindern, dass die AfD stärkte Kraft wird. „Das ist nachvollziehbar“, sagte er.

18.52 Uhr: Nach den ersten Zahlen zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat sich AfD-Bundeschef Jörg Meuthen sehr erfreut gezeigt. „Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin hochzufrieden“, sagte Meuthen am Sonntag im ZDF. „Viel besser kann es nicht laufen.“ Die AfD sei keine radikale und extreme Partei.

In beiden Ländern konnte die AfD ersten Hochrechnungen zufolge starke Zugewinne einfahren; in Brandenburg sind es laut aktuellen Hochrechnungen 11,9 Prozent mehr als bei der Landtagswahl 2014.

18.46 Uhr: Ministerpräsident Woidke sagte auf einer SPD-Wahlparty: „Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD. Und das heißt, wir stehen weiter in diesem Land vor großen Herausforderungen. Mit den Menschen dieses Land voranzubringen, das ist mein Ziel auch für die kommenden Jahre.“

SPD behauptet sich in Brandenburg

18.36 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke sagte in der ARD: „Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt. Ich bin erstmals froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben wird.“ Woidke nannte es eine große Herausforderung, nun eine stabile Regierung zu bilden.

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn sieht in der Landtagswahl in Brandenburg einen Regierungsauftrag für seine Partei. „Also ich glaube: Wir haben jetzt einen ganz klaren Regierungsauftrag erhalten durch die Brandenburgerinnen und Brandenburger“, sagte der Politiker am Sonntag im rbb.

18.30 Uhr: Laut einer ersten der ARD Hochrechnung ist die SPD in Brandenburg mit 27,5 Prozent stärkste Kraft (ZDF: 26,8) geworden. Dahinter landete mit massiven Zugewinnen die AfD mit 22,5 Prozent (ZDF: 24,1), wie erste ARD-Zahlen am Sonntag zeigten.

Die CDU liegt laut der ARD-Hochrechnung demnach bei 15,3 Prozent, die Linke bei 11 Prozent, die Grünen bei 10,2 Prozent, die Freien Wähler bei 5 Prozent, die FDP knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde mit 4,8 Prozent.

Andreas Kalbitz, AfD-Chef und -Spitzenkandidat in Brandenburg, feiert das Ergebnis der Landtagswahl. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

18.25 Uhr: Die Brandenburger AfD hat nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz ihre selbstgesteckten Ziele erreicht. Ziel sei es gewesen, bei dieser Landtagswahl „20 plus x“ zu erreichen, sagte Kalbitz am Sonntagabend bei einer Wahlparty seiner Partei in Werder an der Havel.

Dass die AfD laut Prognose nun wohl hinter der SPD liegt, sei zwar bedauerlich. Das Ergebnis zeige aber, dass sich die AfD dauerhaft als politische Kraft etabliert habe. Kalbitz sagte: „Gar nichts ist vorbei, jetzt geht es erst richtig los.“

18.21 Uhr: Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hat die Wahl-Prognose trotz Verlusten für die SPD positiv bewertet. „Ich halte das auch für eine gute Botschaft“, sagte Platzeck in der ARD.

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich zufrieden über das Abschneiden der Sozialdemokraten in Brandenburg geäußert. Noch vor kurzem habe seine Partei in Umfragen auf Platz vier gelegen, nun sei sie wahrscheinlich stärkste Kraft. „Gut, dass die Menschen in Brandenburg gesagt haben: Wir wollen nicht, dass die Rechtsextremen von der AfD vorne liegen“, sagte er am Sonntagabend im ZDF.

18.13 Uhr: Die AfD hat in Brandenburg massiv in der Wählergunst dazugewonnen. Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke muss mit einem prognostizierten Ergebnis von ungefähr 27 Prozent große Einbußen im Vergleich zu 2014 hinnehmen. Damals hatte sie noch 31,9 Prozent der Stimmen geholt.

Unklar ist, ob das Ergebnis für eine rot-rot-grüne Koalition ausreicht.

18.07 Uhr: Laut ZDF kommt die SPD auf 26,5 Prozent, die AfD auf 24,5 Prozent, die CDU auf 15,5 Prozent, die Linke auf 10,5 Prozent, die Grünen auf 10 Prozent, die Freien Wähler auf 5 Prozent. Die FDP kommt laut der Prognose auf 4,5 Prozent der Stimmen.

18 Uhr: Bei der Landtagswahl in Brandenburg ist die SPD nach Prognosen knapp stärkste Kraft geworden. Dahinter landete am Sonntag mit massiven Zugewinnen die AfD, wie erste Zahlen von ARD und ZDF zeigten.

17.43 Uhr: Wie stark wird die AfD in Brandenburg? Umfragen sahen sie im Wahlkampf oft Kopf-an-Kopf mit der SPD. Wann die „Alternative für Deutschland“ in Umfragen stärker und schwächer wird, sehen Sie hier:

16.46 Uhr: Als Dietmar Woidke 2013 das Regierungsruder von Matthias Platzeck als Ministerpräsident übernahm, mochte er auf den ersten Blick weniger zugänglich wirken als sein Vorgänger. Inzwischen klopft auch er auf Schultern und macht humorige Sprüche.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der Stimmabgabe. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der studierte Agraringenieur wurde 2004 zunächst Landwirtschaftsminister, später SPD-Fraktionschef und dann Innenminister. Bei der Wahl 2014 setzte der Lausitzer die SPD-Siegesserie fort. Seine „schwerste politische Entscheidung“ war die Absage der Kreisgebietsreform in Brandenburg.

Ein wichtiges Thema für den 57-Jährigen ist der Strukturwandel in der Lausitz. Der verheiratete Vater einer Tochter ist Rockmusikfan.

16.01 Uhr: In Brandenburg machten bis 14 Uhr nach offiziellen Angaben etwa 31,3 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch, vor fünf Jahren hatte die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 22,4 Prozent gelegen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

14.24 Uhr: Mit Spannung wird in Brandenburg auch zu sehen sein, wie die Wahlbeteiligung ausfällt. Erste Informationen dazu werden gegen Nachmittag erwartet. Bei den vorigen Landtagswahlen im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung insgesamt sogar unter 50 Prozent. Nur 47,9 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Die Spreewälderin Candy Hentschel steht in sorbisch-wendischer Festtagstracht in einem Wahllokal und gibt ihre Stimme für die Landtagswahl Brandenburg ab. Foto: Patrick Pleul / dpa

Gesichert ist zumindest schon mal die Stimme von Candy Hentschel. Sie gab ihre Stimme in Burg im Spreewald in der Tracht der sorbischen Minderheit ab.

11.42 Uhr: Ministerpräsident Dietmar Woidke hat in Forst (Spree-Neiße) seine Stimme abgegeben. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten kam am Vormittag in Begleitung seiner Frau Susanne und von Tochter Luise in das Wahllokal in einer Grundschule der Stadt.

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben füllte in der Gemeinde Schwarzbach (Oberspreewald-Lausitz) seinen Stimmzettel aus. Die Spitzenkandidatin der Linken, Kathrin Dannenberg, gab in Calau (Oberspreewald-Lausitz) ihre Stimme ab. Ihr Mann Mario begleitete sie. FDP-Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz und seine Frau Birte steckten in Teltow ihre Stimmzettel in die Wahlurne.

11.25 Uhr: Wie wurde in Brandenburg in den vergangenen Jahren gewählt? Die Grafik zeigt, wie das Wahlverhalten seit dem Jahr 1990 gewesen ist.

10.12 Uhr: Einige Zahlen und Fakten: Brandenburg hat rund 2,5 Millionen Einwohner, davon sind etwa 2,1 Millionen Männer und Frauen wahlberechtigt. Rund 100.000 junge Menschen dürfen zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Kreuzchen machen, davon sind 51.000 im Alter von 16 bis unter 18. Es treten 11 Parteien an, auf den Landeslisten stehen die Namen von 416 Bewerbern, darunter 137 Frauen - rund ein Drittel. In 3835 Wahlbezirken gibt es 335 Direktkandidatinnen und -kandidaten.

8.01 Uhr: Mit der Öffnung der Wahllokale hat am Sonntagmorgen in Brandenburg die Landtagswahl begonnen. Rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen.

Bis zum Abend können die Brandenburger ihre Stimme abgeben, die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Den Umfragen zufolge dürfte es richtig spannend werden: Die SPD lag in Erhebungen knapp vor der AfD. Es treten insgesamt 11 Parteien an, auf den Landeslisten stehen die Namen von 416 Bewerbern.

Samstag, 31. August: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer glaubt an Erfolg der CDU

20.25 Uhr: Angesichts mäßiger CDU-Werte in den Erhebungen zur Brandenburg-Wahl versuchte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, den eigenen Anhängern Mut zu machen. „Bei meinen Reisen durch Brandenburg ist eines klar geworden: Man spürt Wechselstimmung in der Luft“, rief sie bei der Abschlusskundgebung der Brandenburger CDU in Potsdam den etwa 200 Teilnehmern zu.

Zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz erklärte die Verteidigungsministerin, die CDU wolle sowohl einen guten Klimaschutz als auch eine funktionierende Wirtschaft. „Das sind keine Gegensätze, das geht nur zusammen.“

17.13 Uhr: Linke-Parteichef Bernd Riexinger setzt in Brandenburg auf eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass es für eine rot-rot-grüne Mehrheit reicht“, sagte Riexinger am Samstag am Rande des Wahlkampfauftaktes der Thüringer Linken in Gera.

Nach jüngsten Umfragen kommt die Linke in Brandenburg auf 14 bis 15 Prozent, bei der Landtagswahl 2014 erreichte sie 18,6 Prozent. Bisher regiert die Linke als Juniorpartner zusammen mit der SPD.

14.26 Uhr: Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) hat die Brandenburger zur Beteiligung an der Landtagswahl am Sonntag aufgerufen. „Gehen Sie zur Wahl!“, appellierte sie in einem Aufruf am Samstag in Potsdam.

Sie erinnerte daran, dass die Menschen während der Friedlichen Revolution vor 30 Jahren in der DDR demokratische Grundrechte wie Freiheit und Gleichheit sowie allgemeine, freie und geheime Wahlen erkämpft hätten.

13.14 Uhr: Kurz vor den Landtagswahlen an diesem Sonntag in Brandenburg haben die Berliner Koalitionsparteien nach einer Forsa-Umfrage leicht zugelegt. CDU/CSU und SPD verbesserten sich im „Trendbarometer“ der Sender RTL und N-TV gegenüber der Vorwoche jeweils um einen Prozentpunkt auf 27 beziehungsweise 15 Prozent, wie am Samstag mitgeteilt wurde.

AfD und Linke verloren je einen Punkt. Die AfD liegt in der Gunst der 2501 Befragten mit 12 Prozent nun drei Punkte hinter der SPD. Die Linken kommen auf 7 Prozent. Die Werte von Grünen (23 Prozent) und FDP (9) für den rein theoretischen Fall, dass am Sonntag gewählt würde, blieben unverändert. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen sank allerdings um zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Foto: Christoph Soeder / dpa

10.45 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag haben alle Parteien noch einmal vehement um Stimmen geworben. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich zuversichtlich für einen Wahlerfolg und warnte vor der AfD. „Wir wissen, dass es knapp werden kann“, sagte der SPD-Spitzenkandidat am Freitag beim Wahlkampfabschluss seiner Partei in Oranienburg.

Brandenburg habe es nicht verdient, einen extremistischen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Dem AfD-Landeschef Andreas Kalbitz warf er vor: „Er war immer ein Rechtsextremist und steckt tief im braunen Sumpf.“

8.45 Uhr: In Brandenburg wird wohl ein Bündnis aus drei Parteien - möglicherweise vier - nötig. Das hängt davon ab, ob die FDP und die Freien Wähler in den Landtag kommen. Der Potsdamer Politikwissenschaftler Jochen Franzke geht von einer komplizierten Regierungsbildung aus.

„Die AfD hat dabei keine Machtoption“, sagt Franzke. „Wer sie wählt, weiß genau, diese wird im nächsten Landtag auf den Oppositionsbänken sitzen. Daher wird - wenn die AfD stärkste Kraft im Lande wird - wohl die zweitstärkste Partei den Regierungschef stellen.“

Die Grünen könnten zum Königsmacher werden. Denkbare Optionen wären eine rot-grün-rote Koalition oder eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Deren Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher flirtet mit der CDU und wirft der SPD Stillstand vor. Allerdings haben die Grünen in den jüngsten Umfragen wieder Prozentpunkte verloren.

Freitag, 30. August: Endspurt im Brandenburg-Wahlkampf

16.14 Uhr: Die früheren SPD-Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck haben sich am Freitag in einem Wahlaufruf für die SPD Brandenburg und Spitzenkandidat Dietmar Woidke zu Wort gemeldet.

Matthias Platzeck, früherer Ministerpräsident von Brandenburg und ehemaliger Voristzender der Bundes-SPD, hat die Brandenburger zur Wahl aufgerufen. Foto: Michael Kappeler / dpa

„Vor knapp drei Jahrzehnten haben wir Brandenburg neu begründet. Die Anfangsjahre waren hart“, erklärten sie darin. „Heute wissen wir: Wir alle gemeinsam haben viel hingekriegt. (...) Wir wissen aber auch genau, dass längst nicht alle Sorgen beseitigt sind.“ Viel bleibe zu tun. „Umso mehr kommt es darauf an, dass wir uns in Brandenburg jetzt nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern zusammenstehen.“

12.51 Uhr: Die Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern – neben Brandenburg wählt am 1. September auch Sachsen , am 27. Oktober dann Thüringen – bekommen deutschlandweit viel Aufmerksamkeit. Das hat einerseits viel mit der Bedeutung für die Bundesparteien zu tun – und andererseits mit den Gräben die auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch entlang der ehemaligen Grenze durch die Republik zu verlaufen scheinen.

Vor den Landtagswahlen stellt sich die Frage: Ist der Osten wirklich abgehängt? Lesen Sie hier eine Bestandsaufnahme.

11.36 Uhr: Die Frage ist nur theoretisch – die Antworten sind trotzdem interessant: Auf die Frage, wen sie lieber als Ministerpräsidenten hätten, entschieden sich die meisten von der Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF-Politbarometer Befragten für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Gegenüber dem AfD-Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz hat Woidke einen Vorsprung von 57 zu 10 Prozent, gegenüber CDU-Mann Ingo Senftleben ist er 51 zu 20 Prozent vorne.

39 Prozent der Brandenburger haben der Erhebung zufolge allerdings noch nicht entschieden, ob sie zur Wahl gehen oder wen sie wählen wollen.

Brandenburgs AfD-Chef und Spitzenkandidat Andreas Kalbitz wurde kurz vor der Wahl von seiner Vergangenheit eingeholt. Foto: Patrick Pleul / dpa

9.47 Uhr: Der Spitzenkandidat der AfD Brandenburg, Andreas Kalbitz, hat eingeräumt, im Jahr 2007 zu einem rechtsextremen Aufmarsch in Athen gereist zu sein. Der „Spiegel“ hatte berichtet, dass sich Kalbitz damals zusammen mit 13 deutschen Rechtsextremisten in einem Hotel einquartiert hatte – darunter auch der damalige NPD-Chef Udo Voigt.

Die AfD könnte erstmals als stärkste Kraft aus einer Landtagswahl hervorgehen. Wann die Partei gewinnt und verliert, sehen Sie hier:

Landtagswahl Brandenburg: SPD liegt vorn

8.12 Uhr: Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg legt einer Umfrage zufolge legt die Partei des Ministerpräsidenten zu. In Brandenburg legt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke gaben 22 Prozent der Befragten an, am Sonntag die SPD wählen zu wollen – ein Prozentpunkt mehr als zuvor.

Doch die SPD liefert sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD (21, plus 1). Ähnliche Tendenzen hatten auch andere Umfragen in den vergangenen Tagen ergeben. Hinter SPD und AfD liegen in Brandenburg die CDU mit 16,5 Prozent (minus 1,5), die Grünen mit 14,5 Prozent (plus 0,5), die Linke (14, unverändert), die FDP mit 5 (unverändert) und die Freien Wähler (unverändert) mit 4 Prozent.

6.30 Uhr: Die meisten Parteien in Brandenburg planen ihren Wahlkampfabschluss für Freitag. Hier wollen sie noch einmal um Wählerstimmen werben:

Die SPD lädt um 18 Uhr nach Oranienburg, wo Ministerpräsident Woidke und Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet werden.

lädt um 18 Uhr nach Oranienburg, wo Ministerpräsident Woidke und Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet werden. Die Grünen sind ab 13 Uhr in Potsdam zu Gast, Parteichefin Annalena Baerbock kommt um 16.30 Uhr zum Bürgergespräch

sind ab 13 Uhr in Potsdam zu Gast, Parteichefin Annalena Baerbock kommt um 16.30 Uhr zum Bürgergespräch Zum Wahlkampfabschluss der AfD in Königs Wusterhausen wird ab 18 Uhr unter anderem Thüringens Landeschef Björn Höcke erwartet.

in Königs Wusterhausen wird ab 18 Uhr unter anderem Thüringens Landeschef Björn Höcke erwartet. Die FDP schließt ihren Wahlkampf ab 19 Uhr in Potsdam mit Parteichef Christian Lindner ab

schließt ihren Wahlkampf ab 19 Uhr in Potsdam mit Parteichef Christian Lindner ab CDU und Linke beenden ihre Wahlkämpfe jeweils am Samstag

Donnerstag, 29. September: Wie Hans-Georg Maaßen in Brandenburg CDU-Wahlkampf macht

Hans-Georg Maaßen (CDU), ehemaliger Leiter des Bundesverfassungsschutzes, trat bei einem Wahlkampftermin der Werteunion auf, einer Gruppierung in der CDU. Foto: Patrick Pleul / dpa

22 Uhr: In Sachsen ist Ex-Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen als Wahlkämpfer für die CDU unerwünscht. Nachdem er sich dort per Tweet abgemeldet hatte, als sowieso keine weiteren Termine mehr geplant waren, machte Maaßen in Brandenburg weiter: Wahlkampf im Osten – Die CDU wird Hans-Georg Maaßen nicht los – ein Bericht vom Abend mit der Werteunion in Hoppegarten, einer Gemeinde, die direkt an Berlin grenzt. (moi/ac/les/dpa)