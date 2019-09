365 Euro für Jahreskarte der Bahn – Wie realistisch ist das?

Straßenbahn, U-Bahn und Bus in Berlin: Das 356-Euro-Ticket würde die Benutzung des Nahverkehrs billiger machen. Die Länder fordern dafür Milliarden Euro vom Bund.

Berlin. Um den öffentlichen Nahverkehr deutlich billiger zu machen, braucht es Geld. Wie viel ein Jahresticket in Zukunft maximal kosten soll.

Die Länder reagieren zurückhaltend auf die Forderung der SPD-Bundestagsfraktion, die Preise für den öffentlichen Nahverkehr drastisch zu senken. „365-Euro-Jahresticket, Flatrate-Tarife oder gar ein für den Nutzer kostenloser ÖPNV sind hervorragende Ideen, aber sie kosten viel Geld“, sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die saarländische Ministerin Anke Rehlinger (SPD), unserer Redaktion.

Um die Preise senken zu können, seien massive Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) notwendig – und die „können die Länder nicht alleine schaffen“, sagte Rehlinger. Konkret verlangt sie: „Um schnellere Schritte der Länder in diese Richtung zu ermöglichen, braucht es Milliarden-Investitionen des Bundes.“

Flächendeckendes Angebot von Bus und Bahn

Die SPD-Fraktion im Bundestag verlangt in einem Papier zum Klimaschutz, die Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr deutlich zu senken. „Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann“, heißt es in einem Entwurf, der dieser Redaktion vorliegt.

Kommunen sollten deshalb „bei der schrittweisen Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets“ unterstützt werden. Mit diesem Ticket würde der öffentliche Nahverkehr pro Tag nur einen Euro kosten.

SPD-Politikerin Rehlinger sagte, bezahlbare Mobilität für alle sei der richtige Weg. Sie appellierte aber an die SPD-Bundestagsfraktion, die Unterstützung des Bundes „mutig einzufordern“. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte der „Süddeutschen Zeitung“, Mobilität sei „ein Grundrecht jedes Einzelnen“. Das dürfe in der Klimaschutzdebatte nicht unter die Räder kommen.

Grüne wollen Schuldenbremse lockern

Der Grünen-Finanzpolitiker Sven-Christian Kindler äußerte sich zustimmend zu den Vorschlägen der SPD und forderte eine „Aktualisierung“ der Schuldenbremse im Grundgesetz. Sie müsse um einen „Bundesinvestitionsfonds“ mit einem jährlichen Volumen von 35 Milliarden Euro erweitert werden. Unterlassene Investitionen und eine zerfallende Infrastruktur seien auch versteckte Schulden. Für den ökologischen und digitalen Umbau der Wirtschaft sollte die Niedrigzinsphase genutzt und neue Schulden aufgenommen werden.