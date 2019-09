Schulze: GroKo kann nur bei Klima-Einigung weitermachen

Berlin. Umweltministerin Svenja Schulze plädiert für ein Ende der großen Koalition, falls Union und SPD sich nicht auf ein ambitioniertes Klimapaket verständigen. Die Koalition könne nicht weitermachen, wenn sie nicht in der Lage sei, zweifelsfrei zu klären, wie Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erreichen könne, sagte Schulze dem "Tagesspiegel". Es gehe um die Glaubwürdigkeit dieser Regierung. Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September ein Bündel von Klimaschutz-Maßnahmen vereinbaren.

