GroKo schnürt Klimapaket: Diesel und Benzin werden teurer

Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen angemeldet.

Nach mehr als 18 Stunden Verhandlung haben CDU, CSU und SPD einen Durchbruch bei den Verhandlungen um ein Klimaschutzpaket erzielt. Das erfuhr unter anderem die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Ein umfangreiches Maßnahmenbündel zur Einhaltung der für 2030 gesetzten Klimaziele war das Ziel der Verhandlungen.

Vorgesehen ist, dass künftig nachgesteuert wird, wenn Deutschland beim CO2-Sparen weiterhin nicht schnell genug vorankommt, um das Klimaziel für das Jahr 2030 zu schaffen. Dies soll ein unabhängiges Gremium prüfen.

Klimapaket der Bundesregierung – das sind geplante Maßnahmen

2021 sollen Benzin und Diesel um 3 Cent teurer werden, bis 2026 dann 10 Cent

Der Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Verkehr und bei Gebäuden sollen über einen Handel mit Zertifikaten geregelt werden

Der Einbau neuer Ölheizungen soll bereits ab dem Jahr 2026 verboten sein

Wer seine alte Ölheizung gegen ein klimafreundlicheres Modell auswechselt, soll mit bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden

Als Entlastung für einen CO2-Preis im Verkehr haben sich die Koalitionsspitzen auf eine Erhöhung der Pendlerpauschale um fünf Cent pro Kilometer von 2021 an geeinigt. Pro Entfernungskilometer sollen demnach künftig 35 statt 30 Cent von der Steuer abgesetzt werden können

Der CO2-Preis war ein Knackpunkt in den mehr als 18-stündigen Verhandlungen im Kanzleramt. Ein weiterer Knackpunkt war der Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem der Ausbau der Windkraft an Land war ins Stocken geraten. Der Ausbau von Windrädern und Solaranlagen für mehr Ökostrom soll dem Vernehmen nach beschleunigt werden.

Das Klimakabinett der Bundesregierung soll dann am Mittag das Eckpunkte-Papier für die Klimapolitik bis 2030 endgültig besiegeln. Ein ausführliches Klimaschutzprogramm soll dann in den kommenden Wochen folgen. Für das milliardenschwere Klimapaket will die Regierung keine neuen Schulden aufnehmen. Die „schwarze Null“ solle bleiben, hieß es.

Die Verhandlungen waren „sehr hart“, wie es zuvor aus Koalitionskreisen hieß. Kurz vor 8 Uhr war bekanntgegeben worden, dass die Sitzung des sogenannten Klimakabinetts, ursprünglich angesetzt für 11 Uhr, um zwei Stunden nach hinten verschoben wurde. Am Freitagmorgen hieß es aus Teilnehmerkreisen, es werde vor allem noch um den Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid gerungen.

Klingbeil wirbt um Verständnis für lange Verhandlungen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Freitag um Verständnis für die langen Verhandlungen geworben. „Da ist es mir lieber, dass eine Stunde länger verhandelt wird – aber dafür ist es dann ambitioniert“, sagte Klingbeil, während Union und SPD noch immer im Kanzleramt berieten.

Der Klimaschutz werde der Gesellschaft etwas abverlangen, die Herausforderungen seien „gewaltig“, wenn es um den Kohleausstieg oder beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energie gehe. „Das macht man mal nicht eben so“, sagte Klingbeil.

Forscher sagt, worauf es im Klimapaket ankommen muss

Während die Regierung noch berät, läuft bereits der weltweite Klimastreik

Die Entscheidung für das Klimapaket fällt auf den Tag der womöglich größten Demonstration für den Klimaschutz in der Geschichte. In mehr als 160 Staaten haben Menschen angekündigt, den Aufrufen der von Greta Thunberg inspirierten Bewegung „Fridays for Future“ zu folgen und für besseren Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Allein in Deutschland werden Hunderttausende Demonstranten an mehr als 500 Standorten erwartet.

