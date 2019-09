Thunberg vor Vereinten Nationen: "Uns kann niemand stoppen"

New York. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat nach den weltweiten Klimaprotesten vor den Vereinten Nationen den Kampf gegen die Klimakrise beschworen. "Gestern sind Millionen Menschen rund um den Globus marschiert und haben wirkliche Klimamaßnahmen verlangt, vor allem junge Leute", sagte die 16-Jährige beim UN-Jugendklimagipfel in New York. Dieses Treffen ist dem Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs am Montag vorgeschaltet. Dabei sollen die Jungdelegierten Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeiten, die den Staats- und Regierungschefs unterbreitet werden.

