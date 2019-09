So gefährlich sind Tschetschenen-Banden in Deutschland

An einem Morgen im März 2016 knallt es laut in der Bismarckstraße in Berlin. Anwohner, so heißt es später, seien „aufgeschreckt“ worden. Die ersten Ermittlungen zeigen: Ein Sprengsatz detonierte in einem Auto, ein silberner VW Passat, Kennzeichen B-CU 8338. Ein gezielter Mordanschlag, der Fahrer,...