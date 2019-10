Zahl der Toten bei Protesten im Irak steigt auf mehr als 90

Bagdad. Die Zahl der Toten bei den mehrtägigen Protesten im Irak ist weiter gestiegen. Seit Beginn vor vier Tagen seien 93 Menschen ums Leben gekommen, teilte die staatliche Menschenrechtskommission in Bagdad mit. Demnach wurden fast 4000 Menschen verletzt. Bei der überwiegenden Zahl der Opfer handele es sich um Demonstranten. Außerdem seien Dutzende Gebäude beschädigt worden. In der Hauptstadt und in mehreren anderen Provinzen waren am Dienstag Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft ausgebrochen.

