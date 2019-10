Bei Schüssen vor einer Synagoge und einem Döner-Bistro in Halle an der Saale sind am Mittwochnachmittag nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden.

Berlin/Halle. In Halle sterben zwei Menschen durch Schüsse. Der Anschlag auf die Synagoge sorgt für Entsetzen. Was wir wissen - und was nicht.

Anschlag auf Synagoge in Halle: Was wir wissen und was nicht

Es sind schreckliche und verstörende Bilder, die offenbar mit dem Handy aufgenommen wurden: Um die Mittagszeit am Mittwoch stoppt ein Mann seinen VW Golf auf der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle. Er steigt aus, stellt sich hinter das Auto und schießt die Straße entlang. Mindestens vier Mal feuert er sein Gewehr ab. Dann steigt er ein und fährt weiter.

Nur bruchstückhaft wird am Mittwoch klar, was in Halle – und in dem wenige Kilometer entfernt liegenden Ort Landsberg – passiert. Fakt ist: Am Ende des Tages haben zwei Menschen durch Schüsse ihr Leben verloren. Weitere liegen mit zum Teil schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Den Hauptverdächtigen, einen 27 Jahre alten Deutschen, nimmt die Polizei fest. Ob es Mittäter oder Helfer gibt, bleibt zunächst offen. Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen. Er geht nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sehr wahrscheinlich von einem rechtsextremen und antisemitischen Motiv aus.

Anschlag auf Synagoge in Halle – Das Wichtigste in Kürze:

In Halle hat ein Rechtsextremer einen Anschlag auf eine Synagoge verübt

Dabei kamen zwei Menschen ums Leben

Die Tat löste Entsetzen aus

Anschlag in Halle: Was ist in Halle passiert?

Um kurz vor 13 Uhr am Mittwochnachmittag meldet die Polizei Halle einen Großeinsatz. Schon zu diesem Zeitpunkt ist nach Angaben der Sicherheitsbehörden klar, dass „Personen getötet“ wurden. „Täter flüchtig“, schreibt die Polizei auf Twitter. Und: „Bitte bleiben Sie in Ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.“ Offiziell spricht die Polizei von einer „Amoklage“.

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Der Tatort, an dem der Mann aus dem Auto steigt und schießt, liegt nördlich der Altstadt von Halle. Nur rund 500 Meter entfernt befindet sich die Synagoge der Stadt. Hier feiern Gemeindemitglieder am Mittwoch Jom Kippur, das höchste jüdische Fest. Etwa 80 Personen befinden sich mittags in der Synagoge.

Nach Angaben des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Halle, Max Privorozki, richtet sich der Angriff des Täters direkt gegen die Synagoge. „Wir haben über die Kamera unserer Synagoge gesehen, dass ein schwer bewaffneter Täter mit Stahlhelm und Gewehr versucht hat, unsere Türen aufzuschießen“, sagt Privorozki wenige Stunden nach dem Angriff. Auch interessant: Wie Eltern Kindern den Anschlag von Halle erklären können.

Sprengsätze vor Synagoge in Halle

Die Türen hätten aber standgehalten. Der Täter hätte außerdem versucht, das Tor des danebenliegenden jüdischen Friedhofs aufzuschießen, sagt der Vorsitzende. Später heißt es, auch Sprengsätze sollen vor der Synagoge platziert worden sein. Detonationen gab es aber nicht. Augenzeugen berichten von Granaten oder Molotowcocktails, die über die Mauer des Friedhofs geworfen worden sein sollen.

Durch die Schüsse vor der Synagoge stirbt dort eine offenbar zufällig vorbeikommende Frau. In einem Döner-Imbiss an der Ludwig-Wucherer-Straße erschießt der Täter einen Mann. An den umstehenden Häusern in der Straße gibt es Einschusslöcher.

Das deutet darauf hin, dass er die Schüsse offenbar wahllos abgibt. In welcher zeitlichen Abfolge die Taten geschehen, ist vorerst unklar. Der Täter soll in der Nähe der Synagoge ein Taxi gestohlen haben und geflohen sein.

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Trauer in Halle: Nach dem mutmaßlich rechtsterroristischen Angriff vor einer Synagoge mit zwei Toten zündeten die Menschen auf dem Marktplatz in Halle Kerzen an. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Trauernde stehen vor der Marienkirche auf dem Marktplatz in Halle. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz In Halle war es am Mittwoch vor einer Synagoge zu einer Schießerei gekommen. Foto: Screenshot: ATV-Halle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die Polizei war im Großeinsatz: Eine Passantin starb vor der Synagoge durch die Kugeln des Schützen. Foto: Stringer / Reuters Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die Innenstadt von Halle war stundenlang abgeriegelt. Foto: REUTERS TV / VIA REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Ein Mann wurde festgenommen. Foto: Sebastian Willnow / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Der Täter erschoss zwei Menschen, zwei weitere wurden verletzt. Foto: REUTERS TV / VIA REUTERS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Polizisten sicherten die Umgebung. Foto: Sebastian Willnow / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Eines der Opfer, ein Mann, wurde offenbar in diesem Döner-Imbiss getötet. Foto: Sebastian Willnow / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die Polizei verlegte Spezialeinheiten und Spezialfahrzeuge wie diesen „Survivor R“ nach Halle. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Beamte mit Maschinengewehren waren im Stadtgebiet von Halle unterwegs. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die Polizei riegelte nach den Schüssen mehrere Straßen ab. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Es war zunächst unklar, ob es einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Halle gibt. Später sagte ein Anwohner, das Fluchtfahrzeug sei in Landsberg gefunden worden. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war bei Wiedersdorf/Landsberg im Einsatz. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Zwischen Halle und Leipzig wurden Autofahrer kontrolliert. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Einsatzkräfte der Polizei untersuchen auf der Bundesstraße 91 in Sachsen ein Taxi, mutmaßlich das Fluchtfahrzeug des Schützen von Halle. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz In Halle eskortierte die Polizei einen Bus mit der Aufschrift „Evakuierung“. Foto: Sebastian Willnow / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Auch am frühen Donnerstagmorgen sichert die Polizei die Synagoge. Der mutmaßliche Täter von Halle hatte am Vortag versucht, in die Synagoge einzudringen und ein Blutbad anzurichten. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Passanten haben an der Synagoge in Halle eine Kerze aufgestellt. Foto: Jan Woitas / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die Polizei hat den Tatort nahe der Synagoge mit Sichtschutz abgesperrt. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die „Tatortgruppe“ der Polizei war auch in der Nacht im Einsatz. Foto: Swen Pförtner / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Auch bei einer Solidaritätskundgebung an der Neuen Synagoge in Berlin gedachten Menschen der Opfer von Halle. Foto: Christoph Soeder / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Ein Papier mit der Botschaft „… und stiftet Frieden zwischen allen Menschen! Unsere Gedanken sind bei den Toten und dessen Angehörigen!". Foto: Christoph Soeder / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Anteilnahme auch beim Fußball: Beim Länderspiel Deutschland – Argentinien im Signal Iduna Park am Mittwoch hielt die deutsche Mannschaft eine Schweigeminute für die Opfer von Halle. Foto: Marius Becker / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz „Im stillen Gedenken an die Opfer in Halle an der Saale“, war auf der großen Tafel im Fußballstadion zu lesen. Foto: Christian Charisius / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Die Sicherheit vor Synagogen wurde nach dem Vorfall von Halle erhöht, etwa wie hier in Dresden. Foto: Robert Michael / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Schießerei in Halle - Polizei im Großeinsatz Auch in anderen deutschen Städten wurde die Polizeipräsenz vor Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen erhöht. Foto: Robert Michael / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Der Polizeieinsatz in Halle dauert bis in den Abend. Die Einsatzkräfte suchen die Straßen von oben mit Drohnen ab. Der Dönerladen wird mit Robotern durchsucht, weil dort Handgranaten und Feuerwerkskörper platziert worden sein könnten. Ganze Straßenzüge sind abgeriegelt. Spezialkräfte aus dem Nachbar-Bundesland Sachsen werden nach Halle beordert.

Die Busse und Bahnen in Halle stellen ihren Betrieb bis zum späten Nachmittag ein. Der Hauptbahnhof der Stadt wird schon am Mittag gesperrt. Erst um 18 Uhr wird die Sperrung aufgehoben. Züge können dort wieder halten und müssen keine Umwege mehr fahren. Reporter berichten aber noch am Abend von einer fast menschenleeren Stadt und von einer Art Ausnahmezustand. Viele Menschen können nach Feierabend zunächst nicht in ihre Wohnungen.

Um 18.15 Uhr twittert die Polizei Halle: „Die Gefährdungslage für die Bevölkerung wird nicht mehr als akut eingestuft. Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben.“

Opfer von Halle: Was ist über sie bekannt?

Es handelt sich um eine 40 Jahre alte Frau aus Halle sowie einen 20 Jahre alten Mann aus Merseburg, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Die Frau war am Mittwochmittag von dem schwer bewaffneten Täter vor der Synagoge erschossen worden, der Mann wenig später in einem nahen Dönerladen.

Merkel nimmt an Mahnwache teil

Auf seiner Flucht hatte der mutmaßliche Rechtsextremist auch zwei Menschen verletzt. Bei ihnen soll es sich nach dpa-Informationen um ein Ehepaar handeln, das im 15 Kilometer entfernten Landsberg ein Geschäft betreibt. Die 40 Jahre alte Frau und der 41 Jahre alte Mann werden mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Die Gefährdungslage für die Bevölkerung wird mittlerweile nicht mehr als akut eingestuft.



Wir sind weiter mit starken Kräften im Bereich. Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben. #hal0910 #halle — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Anschlag Halle: Was ist in Landsberg geschehen?

Der 15.000-Einwohner Ort liegt rund 15 Kilometer östlich von Halle an der Bundesstraße 100. Augenzeugen berichten, dass in dem Ort Schüsse fallen. Über die Warn-App „Katwarn“ setzt die Polizei eine Warnung auch für Landsberg ab.

Darin heißt es: „Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg, Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenster und Türen fern bleiben.“ Es soll in Landsberg einen Verletzten geben. Die Polizei riegelt den Ort bis zum Abend fast vollständig ab. Es soll eine Festnahme geben.

Täter von Halle: Was ist über Stephan B. bekannt?

Die von Augenzeugen verbreiteten Fotos und Videosequenzen zeigen immer nur einen Täter: Er trägt eine Art dunkelgrüne Einsatzuniform und einen Helm, auf dem eine Videokamera befestigt ist. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen ist er Deutscher. Stephan B. aus Halle soll 27 Jahre alt sein und aus dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt stammen . Der Mann ist den Behörden laut ersten Informationen bisher nicht als Teil der rechtsextremen Szene in Sachsen-Anhalt aufgefallen.

„Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse müssen wir davon ausgehen, dass es sich zumindest um einen antisemitischen Angriff handelt“, sagt Innenminister Seehofer (CSU) am Mittwochabend. „Der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur ist heute ein schwarzer Tag. Ein schwer bewaffneter Täter hat versucht, in eine Synagoge einzudringen, in der sich rund 80 Menschen aufhielten.“

Vor und während des Angriffs auf die Synagoge dreht der Täter ein etwa halbstündiges Video. Er lädt es anschließend im Internet hoch. Darin stellt er sich mit einem Phantasienamen vor und behauptet, den Holocaust habe es nie gegeben.

Video von Anschlag in Halle auf Twitch gestreamt

Das im Internet aufgetauchte Bekennervideo aus Halle und ein „Manifest“ des mutmaßlichen Täters sind nach dpa-Informationen authentisch. Nach Angaben der Streaming-Plattform Twitch soll das Video von rund 2200 Menschen angesehen worden sein, bevor es dann nach 30 Minuten gelöscht wurde.In dem Video ist zu sehen, wie der Filmende vergeblich versucht, die Synagoge zu stürmen. So funktioniert das Portal Twitch.

Dann schießt er auf der Straße einer Passantin mehrfach in den Rücken. Die Frau bleibt leblos neben dem Fahrzeug des Täters liegen. Es ist auch zu sehen, wie in einem Döner-Imbiss mehrfach auf einen Mann geschossen wird, der hinter einem Kühlschrank liegt. Zu Beginn des Videos gibt der mutmaßliche Täter in schlechtem Englisch antisemitische Äußerungen von sich.

Anwohner in Halle zeigen Anteilnahme

Während der Tat schimpft der Täter dann mehrfach über „Juden“ und „Kanaken“, auch das ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen auf dem Video zu hören. Ein Zeuge, der den Tod des weiblichen Opfers vor der Synagoge beobachtet hat, beschreibt den Täter so: „Der war gekleidet wie ein Polizist – in totaler Kampfausrüstung, mit Helm und Schutzkleidung“. Er soll mit Schrotflinte und Maschinengewehr bewaffnet gewesen sein.

Bei dem VW Golf, aus dem der Mann am Mittag auf der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle aussteigt, handelt es sich offenbar um einen Mietwagen. Zugelassen ist er in der Stadt Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Dieses Kennzeichen wird von mehreren Mietwagenfirmen verwendet. Angeblich ist der Wagen vom 7. bis 10. Oktober gemietet.

Halle- Dieses Augenzeugen-Video zeigt den Schützen

Was bedeutet die Tat von Halle für andere Städten und Bundesländer?

Alle Bundesländer verstärken nach dem Angriff vom Mittwoch den Polizeischutz vor Synagogen. Die Bundespolizei verstärkt ihre Kontrollen an Bahnhöfen und Flughäfen, vor allem in Mitteldeutschland. Die Behörden im nahen Leipzig überlegen kurz, ob sie das Lichtfest absagen sollen.

Sie entscheiden sich dagegen. Das Sicherheitskonzept sei auch auf Geschehnisse wie in Halle vorbereitet, teilt die Polizei mit. Es gebe mehr Einsatzkräfte und aktuell keine Bedrohungslage.

Wie reagiert die jüdische Gemeinde in Deutschland?

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle/Saale schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. „Dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, ist skandalös“, teilte Schuster am Mittwochabend mit. „Diese Fahrlässigkeit hat sich jetzt bitter gerächt.“ Nur glückliche Umstände hätten ein Massaker verhindert, sagte Schuster in Würzburg.

Zentralrat der Juden äußert sich schockiert

Mit Blick darauf, dass am vergangenen Freitag in Berlin ein Mann mit Messer vor einer Synagoge gestoppt wurde, appellierte Schuster zudem an strengeres Vorgehen der Justiz nach Angriffen und Angriffsversuchen. In letzter Zeit sei eine „Verschiebung der roten Linie“ zu beobachten, und auf Worte folgten Taten, sagte Schuster.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle, Max Privorozki, warf der Polizei eine zu langsame Reaktion beim versuchten Angriff auf die Synagoge vor. „Die waren zu spät vor Ort“, sagte Privorozki in einem Video, das am Mittwoch vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus auf Twitter veröffentlicht wurde. Mindestens zehn Minuten hätten sie gebraucht, als er angerufen und gesagt habe: „bewaffneter Anschlag gegen die Synagoge“. Privorozki machte deutlich, dass mehrfach auch in Sachsen-Anhalt der Wunsch nach Polizeischutz für Synagogen geäußert worden sei – „genauso wie in großen Städten wie Berlin, München Frankfurt“.