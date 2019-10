Stephan B. aus Halle: Er ist Einzelgänger und Antisemit

Er filmte sich dabei, wie er wehrlose Menschen erschoss. Wie er versuchte, sich Zugang zu einer Synagoge zu verschaffen und dabei scheiterte. Der mutmaßliche Attentäter von Halle, den die Polizei am Mittwoch an der Landstraße B91 mehrere Kilometer südlich von Halle festgenommen hat, wird die Öffentlichkeit noch lange beschäftigen.

Auch wenn die Ermittlungen noch am Anfang stehen: Schon jetzt zeichnet sich deutlich ab, dass der Mann einer rechtsextremen Ideologie anhing.

Beim Schützen handelt es sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen um einen Deutschen aus Sachsen-Anhalt. Stephan B. ist 27 Jahre alt und lebte in Benndorf bei Eisleben - dort soll er mit seiner Mutter gewohnt haben. Die Wohnung wurde mittlerweile durchsucht.

Anschlag in Halle: Täter Stephan B. lebte zurückgezogen

Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Donnerstagmorgen. Stephan B. war vor der Tat nicht als gewalttätig aufgefallen.

Von Nachbarn heißt es, Stephan B. habe zurückgezogen gelebt. Sein von der Mutter getrennt in einem Nachbarort lebender Vater sagte der „Bild“: „Er war weder mit sich noch mit der Welt im Reinen, gab immer allen anderen die Schuld.“ Stephan B. machte Abitur, studierte zwei Semester Chemie, musste das Studium aber nach einer Magen-Operation abbrechen. Lesen Sie hier: Alle aktuellen News zum Anschlag auf Synagoge in Halle.

Sein Sohn habe kaum Freunde gehabt und oft vor dem Computer gesessen, berichtete der Vater. „Der Junge war nur online.“

Wollte sich der Schütze von Halle selbst töten?

Auch bei dem Anschlag spielte das Internet eine Rolle. Ein gut halbstündiges Video der Tat kursierte kurzzeitig auf der Plattform Twitch, die vor allem Gamer benutzen. Bevor der Mann seine Taten filmte, sprach er direkt in die Kamera – teils auf Deutsch, teils auf Englisch.

Während des Angriffs trug der Täter eine an eine Soldatenuniform erinnernde Kampfmontur mit Helm und Schutzkleidung. Stephan B.s Vater zufolge hat er bei der Bundeswehr gedient. Stephan B. hatte eine Verletzung am Hals, als er festgenommen wurde. Er soll nicht von der Polizei angeschossen worden sein, heißt es aus Sicherheitskreisen. Daher schließen die Ermittler nicht aus, dass er versucht hat, sich selbst zu töten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Video vom Anschlag sorgt für Entsetzen

In dem Video spricht der Täter vor der eigentlichen Tat direkt in die Kamera: „Hi, my name is Anon, and I think the Holocaust never happened.“ Er sei Anon – ein unter rechtsextremen Verschwörungstheoretikern im Netz verbreiteten Pseudonym für „Anonymous“ – und er sei überzeugt, dass der Holocaust niemals stattgefunden habe.

Während der Tat schimpfte der Mann dann mehrfach über „Juden“ und „Kanaken“. Auch interessant: Wie Eltern Kindern den Anschlag von Halle erklären können.

Manifest im Internet aufgetaucht

Im Internet ist des Weiteren ein mögliches „Manifest“ des Angreifers von Halle aufgetaucht. Darin werden Fotos von bei der Attacke verwendeten Waffen und von Munition gezeigt. Das Dokument ist offenbar bereits am 1. Oktober angefertigt worden, berichtet Rita Katz vom US-Analyseunternehmens SITE Intelligence Group.

Auffällig: Die Waffen sehen auf den Fotos aus wie selbstgebaut – der Täter behauptet auch in dem Video, dass er die Gewehre selbst angefertigt habe. Mehrfach hatten seine Waffen Ladehemmungen, während der Täter auf Opfer zielte. In dem Video ist zu hören, wie sich der Schütze selbst als „unfähiger Versager“ beschimpft. (Joe)