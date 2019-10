Seehofer garantiert Juden Schutz und Sicherheit

Halle. Nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle garantiert die Bundesregierung der jüdischen Gemeinde dauerhaft Schutz und Sicherheit. Innenminister Horst Seehofer versprach in Halle, "dass die Juden in unserem Land ohne Bedrohung, ohne Angst leben können". Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sprach von einer "neuen Qualität des Rechtsextremismus". Nach dem Fund von vier Kilo Sprengstoff im Fluchtwagen des mutmaßlichen Attentäters gehen die Ermittler davon aus, dass der 27-Jährige noch viel mehr Menschen töten wollte.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder