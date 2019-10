Verwirrung um Brexit-Abkommen: Das steht wirklich im Vertrag

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich am Mittwoch nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse zum Thema Brexit optimistisch.

Zwei Jahre lang wurde um den Scheidungsvertrag zwischen EU und Großbritannien gerungen, am Ende umfasst das Dokument 585 Seiten. Das Abkommen soll den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nach 46 Jahren Mitgliedschaft regeln und in Eckpunkten auch die Folgen abmildern.

Aber: Anders als vielfach angenommen regelt der Vertrag nur in Umrissen die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien. Die Verträge dazu sollen jetzt erst ausgehandelt werden – vor allem ein Handelsabkommen, aber auch Verträge etwa zur Sicherheits-Zusammenarbeit oder dem Datenschutz.

Brexit-Deal: EU-Austritt kostet Großbritannien wohl 45 Milliarden Euro

Für diese Verhandlungen sieht der jetzt bestätigte Brexit-Deal eine zweijährige Übergangszeit vor, in der sich praktisch wenig ändern wird. Es soll ein sanfter Ausstieg werden: In dieser Zeit bleibt Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Europäischen Zollunion, alle EU-Regeln gelten weiter. Es gibt also weder Zollkontrollen noch Einfuhr- oder Reisebeschränkungen.

Zentraler Punkt des Austrittsvertrags ist die Zusage Großbritanniens, für die finanziellen Pflichten aus der EU-Mitgliedschaft weiter gerade zu stehen. In der Übergangszeit zahlt das Land weiter Beiträge in den EU-Haushalt, auch danach trägt es seinen Anteil an Lasten, die bereits entstanden sind – etwa Pensionszahlungen für EU-Beamte. Die Summe der britischen Scheidungskosten wird auf etwa 45 Milliarden Euro geschätzt.

Für die weiteren Beziehungen haben sich London und Brüssel auf Eckpunkte verständigt: Der Vertrag sichert zu, dass die mehr als drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und eine Million Briten auf dem Festland auch nach der Übergangsphase so weiterleben können wie bisher – das reicht vom Aufenthaltsrecht, Arbeit und Studium bis zur Sozialversicherung und Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Brexit: Langjährige Verhandlungen in Nordirland-Frage erwartet

Und dann ist da die Nordirland-Frage: Die EU hat darauf bestanden, dass schon im Austrittsabkommen Garantien verankert werden, wie die Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland offen bleibt. Um diese Passage wurde jetzt noch einmal heftig gerungen.

In einer rechtlich unverbindlichen Absichtserklärung hatten sich beide Seiten außerdem auf das Ziel einer Freihandelszone mit tiefer Kooperation bei Regeln und Zoll verständigt. Die entsprechenden Verhandlungen werden nach Einschätzung von Fachleuten mindestens so schwierig wie die zum Scheidungsvertrag, zumal sich die Interessen der EU-Staaten teilweise stark unterscheiden.

Ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU war in den vergangenen Tagen als gar nicht mehr so wahrscheinlich erschienen. So glaubte London nach einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zwischenzeitlich nicht mehr an einen Deal. Manch einer fragte sich gar, ob Premier Johnson überhaupt an einer Brexit-Einigung interessiert war.