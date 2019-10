Putin und Erdogan beginnen Syrien-Verhandlungen in Sotschi

Moskau. Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien ist Präsident Recep Tayyip Erdogan in Sotschi mit Kremlchef Wladimir Putin zu Krisengesprächen zusammengekommen. Er hoffe, dass das hohe Niveau der türkisch-russischen Beziehungen Fortschritte für eine Lösung des Syrien-Konflikts bringe, sagte Putin zum Auftakt des Treffens. Die Situation in der Region sei nicht einfach. Russland unterstützt im Syrien-Konflikt vor allem Machthaber Baschar al-Assad, pflegt aber als Vermittler auch enge Kontakte zur Türkei.