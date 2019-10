Brexit-Theater: Das sind die Darsteller – und ihre Rollen

Komödie? Tragödie? Seit dreieinhalb Jahren hält das Brexit-Theater die Welt in Atem. Am 31. Oktober wollte Briten-Premier Boris Johnson die EU verlassen. Doch das Drama geht weiter: Am 12. Dezember gibt es Neuwahlen. Eine Kritik der Hauptdarsteller. John Bercow, Unterhaus-Sprecher Seit 2009 ist der...