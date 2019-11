Abschiebung von Clan-Chef wird vorbereitet

Bremen. Für Clan-Chef Ibrahim Miri dürften die Tage in Deutschland gezählt sein. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte Miris Eilantrag ab und machte damit den Weg für dessen Abschiebung frei. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Der in Abschiebehaft sitzende Miri könnte nun wie bereits im Juli in sein Heimatland Libanon oder in ein anderes Land gebracht werden. Der mehrfach vorbestrafte Clan-Chef stellt aus Sicht des Gerichtes eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Innenminister Horst Seehofer begrüßte die Entscheidung.

