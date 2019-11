Haushalt 2020: Rekordausgaben geplant – Scholz muss tricksen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will auf neue Schulden verzichten.

Berlin. Der Bundestag wird heute den Haushalt 2020 beschließen. Die große Koalition plant Rekordinvestitionen. Besonders in diesen Bereichen.

Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt 2020 ab. Der Schlussakt der Haushaltswoche. Trotz viel Kritik soll die schwarze Null erneut stehen. Aber um ein weiteres Mal auf neue Schulden zu verzichten und andererseits Rekordausgaben zu finanzieren, muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) tricksen.

Der Bundesregierung hat sich für das nächste Jahr viel vorgenommen: Mehr Geld für Kitas, günstigere Bahntickets sowie höhere Ausgaben für Klimaschutz und Verteidigung. Die große Koalition will auch mehr Geld für Soziales, Schienenstrecken und die digitale Transformation in Schulen ausgeben.

Bundestag beschließt Rekordhaushalt: 362 Milliarden Ausgaben

Und dafür will die Regierung so viel Geld investieren wie nie zuvor: Der Haushalt 2020 sieht Rekordausgaben von 362 Milliarden Euro vor und damit 5,6 Milliarden mehr als in diesem Jahr.

Trotz der angeschlagenen Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen will Finanzminister Scholz erneut auf neue Schulden verzichten – die schwarze Null soll weiter stehen. Zugleich aber nimmt der Bund weniger Geld durch Steuern ein, als er ausgeben will. Die Rechnung geht nur auf, weil Scholz 10,63 Milliarden Euro aus einer der Spardosen im Bundeshaushalt holt, aus einem Topf, den die Bundesregierung nach der Flüchtlingskrise angespart hat.

Rekordhaushalt: In diese Bereiche fließen die Steuergelder

Die große Koalition plant im kommenden Jahr Rekordinvestitionen von 42,9 Milliarden – für diese Bereiche:

den Aus- und Weiterbau von Straßen oder Schienenstrecken,

für neue Radwege,

neue Kitas,

digitale Schulen

oder schnellen Mobilfunk vor allem auf dem Land.

Problematisch ist allerdings, dass viele Mittel zuletzt gar nicht abgerufen wurden, weil Planungskapazitäten fehlen und die Bauwirtschaft an der Auslastungsgrenze arbeitet.

Die Bundesregierung setzt auch die ersten Beschlüsse aus dem Klimapaket um: Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr wird gesenkt und es gibt Förderprogramme etwa für den Austausch alter Ölheizungen oder mehr Ladesäulen für Elektroautos. Um Mindereinnahmen durch die Bahn-Besteuerung auszugleichen, werden höhere Steuern auf Flugtickets fällig. Der umstrittene CO2-Preis für fossile Heiz- und Kraftstoffe soll dagegen erst 2021 starten.

Haushalt 2020: Opposition wirft Scheuer Tatenlosigkeit vor

Für Finanzminister Scholz kommt der Haushaltsbeschluss gerade zur richtigen Zeit. Am Freitag um Mitternacht läuft die Abstimmung über die neue Doppelspitze der SPD aus – Scholz tritt mit seiner Partnerin Klara Geywitz gegen den früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an. (dpa/gem)