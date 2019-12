Cajus Caesar: Krankenkassen sollen Wellness im Wald zahlen

Anruf bei Cajus Julius Caesar. Beim siebten Klingeln geht er ans Handy. „Cajus Caesar“, meldet er sich, die Stimme ein bisschen kurzatmig. Nee, es passe gerade nicht so gut, er schlage Weihnachtsbäume in seinem Waldstück in Ostwestfalen. Weihnachtsbäume? Cajus Julius Caesar? Kein Witz, der Mann...