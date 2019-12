Trump: Termin für Handelsabkommen mit China steht fest

Nach fast zwei Jahren Handelskrieg zwischen USA und China soll nun ein erstes Abkommen unterzeichnet werden. Die Zeremonie soll im Weißen Haus stattfinden – was US-Präsident Donald Trump acht Monate vor der US-Wahl besonders gut gefallen dürfte.

Die USA und China wollen ihr vereinbartes Teilhandelsabkommen in zwei Wochen unterzeichnen. US-Präsident Trump erklärte, das sogenannte Phase-Eins-Abkommen werde am 15. Januar bei einer Zeremonie im Weißen Haus unterzeichnet.

Zu einem späteren Zeitpunkt werde er persönlich nach Peking reisen, um Verhandlungen für die zweite Phase des Abkommens zu beginnen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

USA und China: Erbitterter Handelsstreit zweier Großmächte

Die USA und China, die sich seit mehr als eineinhalb Jahren einen heftigen Handelsstreit liefern, hatten Mitte Dezember eine Einigung auf ein Teilhandelsabkommen verkündet. Es handelt sich um die erste Phase eines geplanten umfassenden Handelsabkommens.

China verpflichtet sich darin zum Kauf von Agrarprodukten und weiteren Gütern aus den USA und zum Schutz geistigen Eigentums. Trump senkte einige Zölle und verzichtete auf neue Strafzölle.

Die USA liefern sich mit China seit rund 20 Monaten einen erbitterten Handelsstreit, der auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken zulasten von US-Unternehmen und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Er setzte deshalb eine Strafzollspirale in Gang, die inzwischen einen großen Teil der Importe aus China in die USA betrifft. Peking reagierte mit Gegenzöllen.

Auch zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA hatte sich in den letzten Monaten ein Handelskonflikt zugespitzt. Lesen Sie hier einen Kommentar unserer Redaktion zu den Auswirkungen der US-Strafzölle für Europa. (dpa/gem)