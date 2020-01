Trump sendet Zeichen der Deeskalation nach Irans Angriff

Washington. Trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Truppen im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten erst einmal gebannt. US-Präsident Donald Trump kündigte bei einer Ansprache an die Nation im Weißen Haus zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Der Schaden an den angegriffenen Stützpunkten sei "minimal" gewesen. Teheran nannte die Angriffe nach der gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch die USA einen "Akt der Selbstverteidigung".

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder