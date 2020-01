Türkische Schulen in Deutschland, deutsche Schulen in der Türkei: Die Länder verhandeln über mögliche Auslandsschulen.

Berlin. Die deutsche und die türkische Regierung verhandeln über türkische Schulen in Deutschland. Diese Orte kommen für die Schulen infrage.

Die Türkei plant drei türkische Schulen in Deutschland

Türkische Kinder könnten künftig in einigen deutschen Städten die Möglichkeit bekommen, eine türkische Schule zu besuchen. Die Bundesregierung verhandelt derzeit mit der Türkei über ein Abkommen, das der Türkei ermöglichen soll, Schulen in Deutschland zu gründen. Dies berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ und beruft sich dabei auf das Auswärtige Amt. Als Standorte sind Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch. Dort leben viele türkische und türkischstämmige Menschen.

Türkei: Abkommen soll Klarheit über Privatschulen im Ausland bringen

Deutschland selbst betreibt bereits in der Türkei drei deutsche Schulen – und zwar in Ankara, Istanbul und Izmir. Der rechtliche Rahmen für das neue Abkommen könnte sich an den deutschen Auslandsschulen orientieren. Das neue Abkommen soll für beide Seiten Klarheit herstellen, unter welchen Bedingungen Privatschulen im jeweils anderen Land betrieben werden können.

Die Türkei darf dabei – wie andere Staaten auch – nicht selbst als Schulträger auftreten. Diese Rolle müssten private Vereine übernehmen. Die Verhandlungen laufen seit Sommer vergangenen Jahres. Ein Entwurf für ein Abkommen liegt den Bundesländern derzeit zur Prüfung vor. Wann der Vertrag zustande kommt, ist noch ungewiss.

Türkische Schulen orientieren sich an öffentlichen Schulen

Die türkischen Schulen sollen als sogenannte Ersatzschulen betrieben werden. So werden Privatschulen bezeichnet, die zwar ihre Lehrmethoden und ihr Personal selbst auswählen dürfen, aber Lehrinhalte vermitteln, die jenen an öffentlichen Schulen entsprechen. Die Schulen brauchen eine staatliche Genehmigung und unterstehen den jeweiligen Landesgesetzen. Ersatzschulen werden zum Großteil öffentlich finanziert.

Diese Rechtsform eigne sich auch, möglichen Bedenken entgegenzutreten, wonach die türkische Regierung auf die Schüler in Deutschland Einfluss nehmen könnte, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Vor eineinhalb Jahren gab es Konflikte um eine deutsche Schulen in der Türkei. Damals schloss die türkische Polizei die deutsche Schule in Izmir. (bk/dpa)