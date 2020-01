Söder: Kabinettsumbildung und Kanzlerfrage gemeinsam lösen

Seeon. CSU-Chef Markus Söder will im Sommer gemeinsam mit dem Umbau des Bundeskabinetts auch die Frage nach der Kanzlerkandidatur in der Union für die Bundestagswahl klären. "Wir müssen in der Sommerszeit überlegen, uns zu verstärken", sagte Söder im BR-Magazin "Kontrovers". Für einen Erfolg bei Wahlen sei es entscheidend, mehr Dynamik zu generieren. Dazu brauche es auch personelle Ergänzungen. Zusammen mit der Kabinettsfrage sei auch die Frage zu beantworten, wer Unions-Kanzlerkandidat oder -Kandidatin werde.

