Impeachment: O.J.-Simpson-Anwalt in Trumps Verteidigerteam

Alan Dershowitz, US-amerikanischer Star-Anwalt und emeritierter Harvard-Professor, schließt sich nach eigenen Angaben dem Verteidigerteam im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat an. Dershowitz war Mitte der 1990er Jahre Teil des Verteidigungsteams des Football-Stars O.J. Simpson.

Wie der Anwalt auf Twitter verkündete, nehme er an dem Verfahren teil, „um die Integrität der Verfassung zu verteidigen“ und verfassungsrechtlich Argumente gegen eine Amtsenthebung Trumps vortragen. Zudem wird laut US-Medien auch der Jurist Kenneth Starr dem Trump-Team angehören. Starr hat bereits Erfahrung in Impeachment-Verfahren, war Sonderermittler im Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Präsidenten Bill Clinton.

Amtsenthebungsverfahren: das sind die Verteidiger von Donald Trump

Das Verteidigerteam soll vom Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, und von Trumps persönlichem Anwalt Jay Sekulow geleitet werden. Im Verteidigerteam sind außerdem Robert Ray, Pam Bondi und Jane Raskin.

Auch Robert Ray spielte im Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton eine Rolle. Bondi ist die frühere Generalstaatsanwältin Floridas, Raskin hat Trump bereits in der Vergangenheit als Anwältin vertreten. Zunächst gab es noch keine offizielle Mitteilung des Weißen Hauses zur Zusammensetzung des Teams.

Amtsenthebungsverfahren im Senat am Donnerstag eröffnet worden

Das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Senat war am Donnerstag formell eröffnet worden, ihm werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vorgeworfen. Der inhaltliche Teil des Verfahrens soll am kommenden Dienstag beginnen.

Nach Andrew Johnson und Bill Clinton ist Trump erst der dritte US-Präsident, der sich einem Amtsenthebungsverfahren im Senat stellen muss. Die Aussichten auf Erfolg sind allerdings gering. Die Senatoren entscheiden über eine Verurteilung oder einen Freispruch Trumps, die Republikaner haben in der Kammer mit 53 der 100 Sitze eine Mehrheit.

Für eine Amtsenthebung Trumps müsste eine Zweidrittelmehrheit von 67 Senatoren für mindestens einen der beiden Anklagepunkte stimmen, was als extrem unwahrscheinlich gilt. Das Amtsenthebungsverfahren findet knapp ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in den USA statt – was Trump möglicherweise schaden könnte.

(dpa/lhel)