Trump: Ein neues Buch wird für den US-Präsidenten gefährlich

Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump droht dem amerikanischen Präsidenten auf der Zielgerade ein möglicherweise verhängnisvoller Querschuss.

Absender ist John Bolton, bis zum vergangenen Sommer Trumps Nationaler Sicherheitsberater gewesen. Ein Mann, den die Demokraten – bisher vergeblich – als Zeugen vorladen wollen. Weil er intimes Wissen über Trumps Gebaren in der Ukraine-Affäre besitzt, wie Senator Chuck Schumer und der Anklageführer im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, seit Wochen behaupten.

Bolton hat nach dem Ausscheiden aus der Regierung, von dem bis heute strittig ist, ob es auf Rücktritt oder Rauswurf zurückgeht, einen mit rund zwei Millionen Dollar dotierten Buchvertrag ergattert.

Von dem Manuskript bekam jetzt die „New York Times“ Wind. Und berichtet heute unter Berufung auf Boltons Formulierungen etwas, was sowohl Trump als auch die ihn schützenden Republikaner bisher hartnäckig bestritten haben.

Enthüllungen über Trump: Warum John Boltons Buch für Trump so gefährlich ist

Danach hat Trump Bolton persönlich (!) im vergangenen Sommer erklärt, dass rund 400 Millionen Dollar US-Militärhilfe an die Ukraine solange zurückgehalten werden sollen, bis die Regierung in Kiew strafrechtliche Ermittlungen wegen eines angeblichen Korruptionsverdachts gegen den potenziellen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ankündigt.

Noch am Samstag hatten Trumps Anwälte im Senat erklärt, dass das vorübergehende Einfrieren der für Kiew im Kampf gegen die Aggression Russlands elementar wichtige Militärhilfe aus anderen Gründen geschehen sei.

Videografik- Das Amtsenthebungsverfahren in den USA

Die Demokraten sehen in dem Medienbericht eine „smoking gun” und den Kern-Vorwurf gegen Trump als bestätigt an: „Der Präsident hat zum eigenen Vorteil einen politischen Gegner mutwillig beschädigen wollen und dabei eine ausländische Regierung förmlich zur verfassungswidrigen Einmischung in die nächsten US-Wahlen eingeladen.” Die Verteidigungsstrategie des Präsidenten müsse als „komplett kollabiert” betrachtet werden, sagten Partei-Vertreter in Washington.

Impeachment gegen Trump: Die Abstimmung findet wohl am Donnerstag statt

Sie fordern umgehend die Vorladung Boltons im Senat . Dem will sich die republikanische Mehrheit (53 von 100 Sitze) bisher verweigern und Trump bis zum nächsten Wochenende „freisprechen”.

Allerdings reichen vier konservative Stimmen aus, um mit den 47 Demokraten eine Zeugen-Aussage zu erzwingen. Die Abstimmung darüber soll wahrscheinlich Donnerstag stattfinden. Der republikanische Senator Mitt Romney hat bisher als einziger angedeutet, dass er eine Zeugen-Vorladung wahrscheinlich befürworten werde.

Käme es zu einer Einvernahme Boltons vor laufender Kamera und würde er die schweren Vorwürfe unter Eid untermauern, könnte im laufenden „Impeachment”-Verfahren eine für Trump ungünstige neue Dynamik entstehen.

Trump liebäugelt damit, Bolton unter Rückgriff auf das sogenannte „Exekutiv-Privileg” des Präsidenten zu verbieten, über vertrauliche Gespräche mit ihm Auskunft zu geben. Dem ersten Eindruck nach hat Bolton dies bereits mit seinem Buch-Manuskript unterlaufen.

Der langjährige Diplomat hatte nach Angaben engster Mitarbeiter wie der ebenfalls zurückgetretenen Russlands-Expertin Fiona Hill im Zusammenhang mit Trumps Gebaren gegenüber der Ukraine von einem „Drogendeal” gesprochen und dabei vor allem Trumps Privatanwalt Rudy Giuliani ins Visier genommen.

Giuliani war über Monate als von Trump autorisierter Chefverhandler unterwegs, um in der Ukraine „Dreck” gegen Joe Biden zu generieren, der dessen Wahlchancen schmälern sollte. Biden gilt bisher in Umfragen als aussichtsreichster Kandidat gegen Trump bei der Wahl im kommenden November. Bolton nannte Giuliani, den früheren Bürgermeister New Yorks, eine „Handgranate, die noch jeden in die Luft sprengen wird“. Es entsteht der Eindruck: Bolton wollte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.