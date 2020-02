Teilnehmer einer Kundgebung von Fridays for Future in Braunschweig.

Björn Beringer, Lukas Hoffmann, Simon Langenmair, Oliver Neuper und Per Ole Uphaus

Vertrauen in Politik hängt schon bei Schülern von Bildung ab

Fünf Studenten des Masterstudiengangs Kommunikationsmanagement der Ostfalia-Hochschule forschten im Wintersemester 2019/2020 zum Politikervertrauen von Neuntklässlern. Hierzu verglichen sie Hauptschüler und Gymnasiasten: Gibt es Unterschiede aufgrund eines verschiedenen Bildungsniveaus?

„Fridays for Future“, Fake News, Rezo

YouTuber Rezo. Foto: dpa

Anlass für die Studie gaben einerseits die „Fridays for Future“-Bewegung, Fake News im Internet, Rezos Youtube-Video „Die Zerstörung der CDU“ und eine allgemeine Unzufriedenheit von Jugendlichen mit der Arbeit von Politikern. Andererseits sind Politiker darauf angewiesen, dass ihnen insbesondere von zukünftigen Wählern Vertrauen entgegengebracht wird.

An der schriftlichen Befragung nahmen insgesamt 377 Schüler aus drei Hauptschulen und drei Gymnasien teil. Im Detail wurden die Schüler unter anderem zu ihrem allgemeinen Vertrauen in Politiker, dem sozialen und politischen Engagement sowie der Information durch Medien befragt.

Social Media wirkt unterschiedlich

Als besonders interessant stellte sich heraus: Gymnasiasten, die sich im Fernsehen über Politiker informieren, haben ein größeres Vertrauen in Politiker. Nutzen sie allerdings soziale Medien, wirkt sich dies negativ auf das Vertrauen aus. Dies kann daran liegen, dass Fake News und Filterblasen auf Facebook & Co. besonders präsent sind.

Bei Hauptschülern ist es exakt umgekehrt: Soziale Medien tragen zu einem besseren Politikervertrauen bei, während Informationen im Fernsehen einen negativen Einfluss haben. Zudem tragen die Radionachrichten zu einer Steigerung des Politikervertrauens bei.

Hauptschüler scheinen sich eher direkt zu engagieren

Gymnasiasten, die sich häufiger sozial engagieren, sind unzufriedener mit Politikern. Hauptschüler scheinen sich lieber direkt in der Politik zu engagieren, um aktuelle Missstände auszugleichen. Vor dem Hintergrund der aktuellen „Fridays for Future“-Bewegung überrascht es nicht, dass das soziale Engagement im Umwelt- und Tierschutz überwiegt. Im Gegensatz zu den Gymnasiasten entscheiden sich die Hauptschüler für klassische politische Teilnahmemöglichkeiten. Hierzu gehören die Teilnahme an Petitionen, zukünftigen Wahlen oder auch die Übernahme eines politischen Amts.

Beim allgemeinen Politikervertrauen der Schüler zeigt sich ebenfalls ein gegensätzliches Bild: Je besser Gymnasiasten politische Fragestellungen und Zusammenhänge verstehen, desto weniger vertrauen sie Politikern. Setzen sich Hauptschüler mit Fragestellungen der Politik auseinander, nimmt auch ihr Vertrauen zu.

Generation Z ist politisch interessiert

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Generation Z durchaus ein Interesse an Politik besitzt. Jedoch müssen junge Wähler durch Politiker angemessen angesprochen werden. Involvierung und Aufklärung sind hierbei wesentliche Stichworte. Lukas Hoffmann vom Forschungsteam berichtet: „Insgesamt haben die Schüler die Fragebögen sehr gewissenhaft beantwortet. Auch dies kann ein Zeichen sein, dass die Schüler ein grundsätzliches Interesse an Politik und an Veränderung haben.”

Bei dem Forschungsprojekt handelt es sich nicht nur um eine reine Prüfungsleistung, die danach in der Schublade verschwindet. Einige Schulen interessieren sich für die Ergebnisse und möchten diese mit ihren Schülern besprechen. Zudem wurden die Ergebnisse für das 16. Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation (DFPK) eingereicht. Dort treffen sich Studenten und Professoren aus ganz Deutschland, die zu politischen Themen forschen.