Kandidat statt Partei – Wie beeinflusst Facework Wähler?

Elizabeth Warren, Senatorin und demokratische Präsidentschaftskandidatin in den USA.

Salzgitter. Während Bürger Parteien immer weniger trauen, rücken die Kandidaten in den Vordergrund. „Facework“ nennt sich das Phänomen. Eine Analyse.

Worauf vertrauen Wähler? Als Reaktion auf einen zunehmenden Vertrauensverlust der Bürger werden die Professionalisierung der Wahlkämpfe und Personalisierung als wirksame Gegenmittel gesehen: Politiker werden in den Vordergrund gerückt, wohingegen Parteiprogramme immer unwichtiger erscheinen. Dieses Phänomen ist auch in deutschen Wahlkämpfen immer stärker zu erkennen.

Kandidaten rücken in den Vordergrund – Parteien in den Hintergrund

Das Kalkül der Parteien ist simpel: Die Spitzenkandidaten werden als Individuen wahrgenommen, die als Teil einer Organisation oder Systems stellvertretend handeln und somit greifbarer für potenzielle Wähler werden. Während die Partei selbst in den Hintergrund der Wahlkampfkommunikation rückt, soll die politische Führungskraft die Wähler ansprechen und einem Vertrauensverlust vorbeugen. Die Aussagen des Politikers und seiner Wahlkampfhelfer müssen dazu über bestimmte Merkmale verfügen, die Vertrauen bei den Wählern wecken.

Joe Biden, demokratischer Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, bei einer Wahlkampfveranstaltung. | Foto: Matt Rourke / dpa

Die vorgestellte Forschungsarbeit untersucht genau diese Merkmale. Als Grundlage wurde der US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 ausgewählt, explizit die Wahlkampfkommunikation der demokratischen Kandidaten Joe Biden und Elizabeth Warren auf Twitter. Als Methode wurde die Facework-Analyse angewendet, welche das Face-Konzept zugrundelegt: Es geht um das Verständnis von Image; Facework ist eine Technik der Imagepflege. Analysegrunlage bildet eine Sammlung aus Twitterbeiträgen von Elizabeth Warren und Joe Biden aus dem Dezember 2019. Mit einer qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethode werden Rollenmuster interpretiert und miteinander verglichen.

Bodenständige Warren, sachlicher Biden

Doch wie haben Biden und Warren Facework in ihrer Wahlkampfkommunikation eingesetzt? Beide Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur grenzen sich zunächst mal klar von Donald Trumps Politik ab. Warren präsentiert sich dabei positiv und bodenständig: Durch die Verwendung von Verben zeichnet sie das Bild einer Politikerin, die sich unermüdlich für die Amerikaner einsetzt. Sie spricht oft ganze Minderheiten an, beispielsweise Hispanics. Beide lassen sich nicht mit anderen Prominenten abbilden – das passt zu ihrer bodenständigen und volksnahen Kommunikation. Zusätzlich schafft es Warren, eine Gruppenzugehörigkeit zu erzeugen – ganz ähnlich wie Joe Biden, der durch die Verwendung von Personalpronomen ein Bild von Gemeinschaft beschwört.

Private Seite wird gezeigt, um Sympathie zu wecken

Ihn wollen die Demokraten bei der nächsten Wahl ablösen: US-Präsident Donald Trump. Foto: Evan Vucci / dpa

Biden vermittelt in seinen Tweets Ideale wie Respekt, Willensstärke, Gleichheit, Toleranz und Gerechtigkeit, die er als zukünftiger Präsident vertreten möchte. Seine Wahlkampfkommunikation ist meist sachlich auf seine politischen Themen und Ziele beschränkt, in denen er sich als respektabler und entschlossener Präsident darstellt, der bereit ist, für sein Volk zu kämpfen.

Bei beiden zeigen sich somit Rollenmuster der Privatperson und politischen Person: Warren und Biden zeigen sich einerseits von ihrer privaten Seite, um Sympathie zu erwecken. Anderseits kommunizieren sie ihre politischen Ziele, um Vertrauen als politischer Akteur zu wecken.

Folglich ist Selbstinszenierung in der politischen Kommunikation ein nicht zu unterschätzendes Instrument in Wahlkämpfen geworden. Elizabeth Warren und Joe Biden nutzen Twitter, um Vertrauen in sich und die Politik zu schaffen und die Wähler zu überzeugen.