CDU-Generalsekretär Ziemiak: „Linkspartei ist nicht wie AfD“

Es ist schon dunkel, dicke Tropfen rinnen an den Scheiben des Konrad-Adenauer-Hauses herab. Ein Wetter – passend zur Stimmungslage der CDU. Generalsekretär Paul Ziemiak eilt mit langen Schritten in sein Büro und lässt sich in den Sessel am runden Konferenztisch plumpsen. Der Mann ist im Stress, er...