Syriens letzte Rebellenhochburg Idlib: Täglich erfrieren Kinder

Die Menschen hausen bei klirrender Kälte in Bauruinen oder durchnässten Zelten. Andere harren an Straßenrändern aus – in Autos, auf Ladeflächen von Lastwagen oder in Olivenhainen unter freiem Himmel. Nirgendwo in der Region Idlib im Nordwesten Syriens ist mehr eine feste Unterkunft zu finden,...