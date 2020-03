Tino Chrupalla: Auto von AfD-Chef brennt aus - Brandstiftung?

War es Brandstiftung? Das Auto des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla ist in der Nacht zu Montag ausgebrannt. Chrupalla teilte am Montagmorgen mit, sein Wagen habe auf dem abgeschlossenen Grundstück seines Hauses gestanden. Er wohnt in Gablenz im Nordosten Sachsens.

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung der Flammen verhindern, das Auto aber nicht mehr retten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Der AfD-Politiker wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Die Polizei berichtete weiter, der Fahrzeughalter habe nach eigenen Löschversuchen über Atembeschwerden geklagt und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der polizeiliche Staatsschutz prüfe einen politischen Hintergrund.

Den vermutet Chrupalla offenbar – der AfD-Chef zeigte sich entsetzt: „Bei aller

AKK: AfD trägt "Mitschuld" an Anschlag in Hanau Schärfe in der politischen Auseinandersetzung

, aber das ist ein direkter Angriff auf meine Familie. Das überschreitet alle nur denkbaren Grenzen. Diese Eskalation muss aufhören“, sagte der AfD-Vorsitzende der „Bild“-Zeitung. (mün/dpa)