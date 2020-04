Lockerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland: Was bald öffnet

Die Kontaktbeschränkungen sollen bis mindestens 3. Mai gelten – darauf haben sich Bund und Länder verständigt

Seit Anfang März sind in Deutschland Schulen und Kitas geschlossen, es gelten verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen

Seither steht das öffentliche Leben zu großen Teilen still

Nur in kleinen Schritten sollen die Beschränkungen gelockert werden – etwa für Geschäfte und im Schulbetrieb

Welche Auflagen wurden noch erlassen und was passiert, wenn man sich nicht an sie hält? Wir geben einen Überblick

Berlin. Im Kampf gegen das Coronavirus werden die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Großveranstaltungen sind bis zum 31. August untersagt, Restaurants bleiben für die Bewirtung vor Ort vorerst geschlossen. Darauf verständigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch.

Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Schulen, Kitas und Einzelhandel

Aber im Anschluss an diese neue Frist soll es erste kleine Schritte hin zu einer vorsichtigen Lockerung der Maßnahmen geben. So soll etwa der Schulbetrieb ab dem 4. Mai langsam wieder losgehen. Unterrichtet werden können „prioritär“ die Abschlussklassen, zudem die Klassen, die im nächsten Jahr vor dem Abschluss stehen, sowie die letzten Klassen der Grundschulen, heißt es in dem Beschlusspapier.

Die Kultusminister sollen bis zum 29. April ein Konzept zu Hygiene- und anderen Schutzmaßnahmen für die Schulen vorlegen. Die Notbetreuung in Kitas soll auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden.

Auch die Beschränkungen für den Einzelhandel werden gelockert: Alle Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen wieder öffnen dürfen, zudem – unabhängig von der Fläche – Autohäuser, Fahrradläden und Buchhandlungen. Voraussetzung ist in allen Fällen eine „Steuerung des Zutritts“ und die „Vermeidung von Warteschlangen“.

Lockerungen der Beschränkungen: Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick:

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Betroffen sind Fußballspiele mit Zuschauern, größere Konzerte, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Ob Fußball-Partien ohne Publikum möglich sind, ist noch offen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern können ab kommendem Montag (20.4.) unter Auflagen wieder öffnen. Unabhängig von der Größe ihres Geschäfts dürfen dann auch Buch-, Auto- und Fahrradhändler wieder Kunden begrüßen. Friseure sollen unter Auflagen – etwa zur Hygiene und zur Vermeidung von Warteschlangen – ab dem 4. Mai ihre Betriebe wieder öffnen. Der allgemeine Schulbetrieb soll am 4. Mai wieder aufgenommen werden, beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres können aber auch vorher schon stattfinden. Es gibt keine Maskenpflicht aber die „dringende Empfehlung“, sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und beim Einkauf zu tragen. Lesen Sie hier: Bund und Länder empfehlen Masken – Das muss man wissen Die Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bis zum 3. Mai in Kraft. Auch auf private Reisen sollen Bürger weiter verzichten. Gastronomiebetriebe bleiben vorerst weiter geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie Theater, Opern und Konzerthäuser haben noch geschlossen. Das Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt in Kraft. In Kirchen, Moscheen und Synagogen sollen vorerst keine religiösen Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden. Es gibt aber offenbar noch Diskussionsbedarf, daher solle es noch Gespräche geben.

Coronavirus: Strenge Kontaktbeschränkungen sollen Ausbreitung eindämmen

Deutschland versucht seit mehreren Wochen, das Coronavirus mit bundesweit geltenden, scharfen Kontaktbeschränkungen aufzuhalten. Bund und Länder hatten schon im März bestimmt, dass Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten sind. Ausnahmen gibt es nur für Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Die Polizei bestraft Verstöße. Die Polizei in Berlin weist ausdrücklich darauf hin, dass Menschen beim Spazierengehen oder Einkaufen ihre Ausweise dabei haben sollten.

Seit März müssen die Bundesbürger zudem generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten. Dies gelte auch für Reisen im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge, heißt es in dem Papier weiter.

Auch wenn ab dem 4. Mai erste Schritte zu einer vorsichtigen Öffnung der Beschränkungen unternommen werden, müssen insbesondere ältere Menschen und Risikopersonen noch deutlich länger als Jüngere mit Kontakteinschränkungen rechnen. „Eines ist allen Modellen gemein, egal, wie wir uns entscheiden: dass die älteren und vorerkrankten Menschen in unserer Gesellschaft wirksam vor einer Infektion geschützt werden müssen, bis es einen Impfstoff gibt“, hatte Kanzleramtschef Helge Braun im März gesagt.

Kontaktverbot – Was bedeutet das?

Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter 1. genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontakt-Beschränkungen sollen von den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich. In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen.

Bund und Länder werden bei der Umsetzung dieser Einschränkungen sowie der Beurteilung ihrer Wirksamkeit eng zusammenarbeiten. Weitergehende Regelungen aufgrund von regionalen Besonderheiten oder epidemiologischen Lagen in den Ländern oder Landkreisen bleiben möglich.

Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen das Kontaktverbot?

Über die Maßnahmen hatten die Länder vor Einführung der Regeln im März lange gestritten, über die Strafen nicht. Die sind einheitlich geregelt: im Infektionsschutzgesetz (IfSG). Zuwiderhandlungen können nach Auskunft des saarländischen Innenministeriums mit einer Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden

Laut dem bayrischen Innenministerium sei eine Geldbuße bis zu 25.000 Euro denkbar. Die Bayern beziehen sich auf § 73 Abs. 1a Nr. 6 und Abs. 2 IfSG. Mit solchen Bußgeldern hatte auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) gedroht.

Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen einen Bußgeldkatalog erarbeitet, mit dem Verstöße gegen die Maßnahmen zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie geahndet werden sollen. Teilweise sind hohe Geldbußen vorgesehen.

So sollten etwa bei unerlaubten Besuchen in Krankenhäusern oder Altenheimen 200 Euro fällig werden. Dies steht demnach in der innerhalb der Landesregierung abgestimmten Fassung des Bußgeldkatalogs.

Hier ein Auszug daraus:

Vergehen Bußgeld Verzehr von Außerhaus-Speisen und Getränken im Umkreis von weniger als 50 Metern der gastronomischen Einrichtung 200 Euro Zugang zu einem Einkaufszentrum, in welchem sich keine lebenswichtigen Einrichtungen befindet 400 Euro Zugang zu einem Einkaufszentrum zu einem anderen als diesen gestatteten Zweck 400 Euro Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als 2 Personen

(bei mehr als 10 Personen: Straftat) 200 Euro Picknicken für jeden Beteiligten 250 Euro Grillen für jeden Beteiligten 250 Euro

Es heißt nicht, dass jede Ansammlung von Menschen im öffentlichen Raum in diesen Tagen sofort zu solchen Konsequenzen führt. „Das Wichtigste ist eine klare Ansprache, der erhobene Zeigefinger“, sagt ein Polizeibeamter. Die endgültige Strafe legt im Zweifel das Gericht fest, da kommt es auf jeden Einzelfall an. In mehreren Ländern wird mit Hochdruck an einem Strafenkatalog speziell für Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gearbeitet.

Knapp zusammengefasst – diese Regelungen gelten in Deutschland:

Geöffnet sind/werden unter Auflagen wieder öffnen

Ärzte

Supermärkte

Tankstellen

Banken

Ab 20. April können Geschäfte bis 800 Quadratmeter Fläche öffnen

Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen

Erlaubt sind weiter

Fahrt zur Arbeit

Sport alleine draußen (Joggen zum Beispiel)

Hundespaziergang

Betreuung Hilfsbedürftiger

Das ist in Deutschland untersagt

Wir dokumentieren, welche Geschäfte und Einrichtungen laut der Vereinbarung von Bundesregierung und Regierungschefs der Länder schließen müssen – und welche nicht:

1. Geschäfte und Läden

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen ab Montag, 20. April, wieder öffnen dürfen. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten ohnehin während der Krise geöffnet. Die Bundesländer können diese Maßnahmen aber weiterhin unterschiedlich regeln.

Eine Öffnung der Geschäfte erfolgt zudem unter Auflagen zur Hygiene , zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.

2. Kultur, Sport und Freizeit

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

Theater, Opern- und Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen

Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

alle weiteren, nicht an anderer Stelle genannte Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center

Spielplätze

3. Versammlungen und Veranstaltungen

Großveranstaltungen bleiben weiter grundsätzlich untersagt – und zwar bis zum 31. August. Konkrete Regelungen etwa zur Größe der Veranstaltungen sollen durch die Länder getroffen werden.

4. Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Universitäten

Erlassen wurden laut der Vereinbarung im März bereits folgende Regeln:

Besuchsregelungen für Krankenhäuser , Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.)

, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.) in den vorgenannten Einrichtungen sowie in Universitäten, Schulen und Kindergärten, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben

Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels, das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die Tische, Reglementierung der Besucherzahl, Hygienemaßnahmen und –hinweise

Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können

Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind.

